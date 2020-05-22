ВОЗ включила вакцину биологов МГУ от COVID-19 в список перспективных

Москва, 22 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила разрабатываемую в МГУ имени М.В. Ломоносова вакцину от COVID-19 в перечень перспективных, сообщает пресс-служба вуза.

«22 мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М.В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщили РИА Новости в вузе.

Поливалентная вакцина была создана биологами МГУ на основе вирусов растений против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS. Вакцина действует также против коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком.

Ранее в пятницу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра успешно испытали российскую вакцину от коронавируса на себе. По его словам, векторная вакцина создала в организме испытуемых иммунитет к COVID-19. При этом побочных эффектов, по заверению специалиста, вакцина у людей не вызвала.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что клинические испытания в России проходят пять препаратов для лечения коронавируса. По ее словам, на государственной регистрации находятся еще четыре препарата, передавал RT.

По данным на 22 мая, в России выявлено 326 448 заболевших COVID-19, выздоровели 99 825 пациентов, зафиксировано 3 249 летальных исходов.