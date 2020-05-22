Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Габрелянов заступился за Михалкова после скандального выпуска «Бесогона»

616
0 Оставить комментарий

Габрелянов заступился за Михалкова после скандального выпуска «Бесогона»

Москва, 22 мая. Известный российский журналист Арам Габрелянов поддержал режиссера Никиту Михалкова, выпустившего серию программы «БесогонTV», посвященную чипированию населения.

Выпуск программы советского и российского режиссера под названием «У кого в кармане государство?» вызвал шквал резкой критики. В нем артист заподозрил американского предпринимателя Билла Гейтса в желании чипировать людей.

Габрелянов назвал Михалкова умным и талантливым человеком и объяснил, почему скандальный выпуск вызвал такой ажиотаж в обществе.

«Ничего у Михалкова не съехало. Очень умный и талантливый человек. Ну да, сказал правду. И что? Нельзя? Или либероте можно все, а человеку, патриотически настроенному, нельзя сказать свое мнение?» — написал в своем Telegram-канале журналист.

Недавно вышел новый выпуск авторской программы Михалкова, в которой рассказал о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск. Режиссер, в частности, прошелся по главному редактору газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву, который заявил, что «БесогонTV» смотрит только «быдляк».

Позднее Гусев в интервью Федеральному агентству новостей оправдался, заявив, что «вообще такого не говорил». По его словам, он с Михалковым друзья.   

Новости партнеров

Новости партнеров