Габрелянов заступился за Михалкова после скандального выпуска «Бесогона»

Москва, 22 мая. Известный российский журналист Арам Габрелянов поддержал режиссера Никиту Михалкова, выпустившего серию программы «БесогонTV», посвященную чипированию населения.

Выпуск программы советского и российского режиссера под названием «У кого в кармане государство?» вызвал шквал резкой критики. В нем артист заподозрил американского предпринимателя Билла Гейтса в желании чипировать людей.

Габрелянов назвал Михалкова умным и талантливым человеком и объяснил, почему скандальный выпуск вызвал такой ажиотаж в обществе.

«Ничего у Михалкова не съехало. Очень умный и талантливый человек. Ну да, сказал правду. И что? Нельзя? Или либероте можно все, а человеку, патриотически настроенному, нельзя сказать свое мнение?» — написал в своем Telegram-канале журналист.

Недавно вышел новый выпуск авторской программы Михалкова, в которой рассказал о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск. Режиссер, в частности, прошелся по главному редактору газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву, который заявил, что «БесогонTV» смотрит только «быдляк».

Позднее Гусев в интервью Федеральному агентству новостей оправдался, заявив, что «вообще такого не говорил». По его словам, он с Михалковым друзья.