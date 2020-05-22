Сафронов вступился за Бабкину, которую обвинили во лжи о перенесенной болезни

Москва, 22 мая. Певица и телеведущая Надежда Бабкина не стала бы прикрываться лечением пневмонии, а на самом деле проходить курс омолаживающих процедур. Такую уверенность выразил друг артистки, художник Никас Сафронов.

«Она никогда бы не пошла на такие нелепые подлоги. Подобные выдумки подходят для людей с более искаженной психикой. Мы, например, все слышали историю про «Крота», — заявил он.

Сафронов, очевидно, намекнул на нашумевшую историю с продюсером Бари Алибасовым. Он до сих пор не может добиться от производителя химического средства компенсации в размере 100 миллионов рублей.

Художник подчеркнул, что Бабкина действительно серьезно болела, а не лгала ради каких-либо целей. Он сам видел, как после госпитализации артистки улицу, на которой находится ее дом, тщательно обрабатывали дезинфицирующими средствами.

«Мне бы хотелось, чтобы Бабкину перестали обвинять в том, что она не делала. Это большая несправедливость по отношению к замечательной певице», – вступился за подругу художник.

Напомним, что Бабкину госпитализировали в начале апреля. Артистка почувствовала себя плохо после празднования 70-летия. Из-за двусторонней пневмонии исполнительницу пришлось ввести в медикаментозную кому. В середине апреля ее перевели из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, который еще называют «звездным», и вскоре выписали.

Бабкина после перенесенной болезни недавно вышла в свет — встретилась с шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным на съемках нового выпуска передачи «Сегодня вечером». Поклонники артистки отметили ее цветущий внешний вид и стильный наряд.