Фанаты Валерии пришли в восторг от «французской» фотосессии певицы

Москва, 22 мая. Певица Валерия поделилась с поклонниками архивными кадрами, сделанными французским фотографом. Фанаты оказались поражены красотой и стильными образами любимой исполнительницы.

Серию профессиональных снимков артистка опубликовала в своем Instagram. Она рассказала, что нашла их случайно.

Во «французской» серии Валерию можно увидеть в нескольких совершенно разных образах: на одних фото она выглядит нежной и мягкой, а на других — роковой и строгой.

«Наткнулась случайно на фотосессию, которую делал французский фотограф Tess Feuihade. Вот такой он меня увидел. А какой образ ближе вам? Какой нравится больше?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Пользователи поспешили оценить кадры с 52-летней звездой. Многие написали, что считают удачными абсолютно все снимки, а некоторые все же смогли выделить из серии фото-фавориты.

Пост звезды прокомментировало не только множество фанатов, но и представителей шоу-бизнеса.

«Ты везде потрясающая», — написала пользовательница viktorialyubov. «Ну наконец-то хороший «лук»!! Стильно, модно, молодежно. Очень красива!!!» — прокомментировал продюсер и композитор Виктор Дробыш. «Очень понравилось», — поделилась tananiva. «Потрясающая!!» — восхитилась antoelena. «Классная съемка», — оценила телеведущая Лариса Вербицкая. «Великолепная фотосессия! Я восторге от первого образа», — сообщил историк моды Александр Васильев. «Везде классно, но мои фавориты [фото] 1 и 3», — определился пользователь imaxtrend. «В пальто», — констатировала режиссер Мария Скобелева.

Несмотря на огромное количество комплиментов, под постом Валерии досталось и немного критики. Одна из подписчиц заявила, что российская певица «с настоящей француженкой рядом не лежала», а другая попросила звезду «не уродовать себя всякими пластическими операциями».