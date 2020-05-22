Фанаты Валерии пришли в восторг от «французской» фотосессии певицы

Москва, 22 мая. Певица Валерия поделилась с поклонниками архивными кадрами, сделанными французским фотографом. Фанаты оказались поражены красотой и стильными образами любимой исполнительницы.
Серию профессиональных снимков артистка опубликовала в своем Instagram. Она рассказала, что нашла их случайно.
Во «французской» серии Валерию можно увидеть в нескольких совершенно разных образах: на одних фото она выглядит нежной и мягкой, а на других — роковой и строгой.
«Наткнулась случайно на фотосессию, которую делал французский фотограф Tess Feuihade. Вот такой он меня увидел. А какой образ ближе вам? Какой нравится больше?» — поинтересовалась она у подписчиков.
Пользователи поспешили оценить кадры с 52-летней звездой. Многие написали, что считают удачными абсолютно все снимки, а некоторые все же смогли выделить из серии фото-фавориты.
Пост звезды прокомментировало не только множество фанатов, но и представителей шоу-бизнеса.
«Ты везде потрясающая», — написала пользовательница viktorialyubov.
«Ну наконец-то хороший «лук»!! Стильно, модно, молодежно. Очень красива!!!» — прокомментировал продюсер и композитор Виктор Дробыш.
«Очень понравилось», — поделилась tananiva.
«Потрясающая!!» — восхитилась antoelena.
«Классная съемка», — оценила телеведущая Лариса Вербицкая.
«Великолепная фотосессия! Я восторге от первого образа», — сообщил историк моды Александр Васильев.
«Везде классно, но мои фавориты [фото] 1 и 3», — определился пользователь imaxtrend.
«В пальто», — констатировала режиссер Мария Скобелева.
Несмотря на огромное количество комплиментов, под постом Валерии досталось и немного критики. Одна из подписчиц заявила, что российская певица «с настоящей француженкой рядом не лежала», а другая попросила звезду «не уродовать себя всякими пластическими операциями».