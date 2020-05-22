Курдские боевики угрожают расправой жителям Сирии ради сохранения влияния США

Поддержка вооруженных бандформирований, а также угрозы и давление на местных жителей — как США пытаются помешать усилению влияния России и официального Дамаска в восточных провинциях Сирии, Федеральному агентству новостей (ФАН) объяснил эксперт по геополитике Константин Соколов.

Усиление влияния России и Дамаска

Обеспокоенность, перерастающая в страх и панику — примерно так можно охарактеризовать настроения проамериканской курдской администрации и ее покровителей в США из-за складывающейся обстановки на восточном берегу реки Евфрат.

Беспокоит их не активизировавшиеся в этих землях «спящие ячейки» «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещена в РФ), наличие которых вызывает сильное сомнение, а растущее влияние официального Дамаска и России на население восточных провинций Сирии.

Однако это неудивительно. США, оккупировав сирийские провинции Дейр-эз-Зор, Хасаку и Ракку, ничего не делают для решения проблем проживающего там населения, преимущественно арабского. Все, чем занимаются американцы — это воровство сирийской нефти, а то, что коренные жители оккупированных районов испытывают крайне серьезные проблемы с продовольствием и медикаментами — их не волнует.

Зато данная проблема беспокоит официальный Дамаск и Россию. Так, в период с 13 по 16 мая 2020 года российской стороной при содействии правительства Сирии в город Камышлы (провинция Хасака) было доставлено более 170 тонн гуманитарных грузов. Это были как продукты питания и медицинские препараты, так и предметы первой необходимости. Сейчас происходит распределение гуманитарной помощи среди населения восточных районов Сирии.

Важно отметить, что доставка грузов осложнялась бюрократическими препятствиями со стороны США. Это не только задержало прибытие колонны в точку назначения на сутки, но и подвергло риску столкнуться с боевиками ИГ во время прохода через так называемую Белую пустыню. Однако грузы доставлены, а жители восточных провинций получают необходимую помощь. Это благоприятно влияет на отношение местного населения к официальному Дамаску и России и приводит в бешенство США и подконтрольную им курдскую администрацию.

Помимо этого, американское руководство раздражает и тот факт, что российская сторона от лица официального правительства Сирии проводит постоянные встречи с главами арабских поселений, общин и родоплеменных союзов. Основными вопросами, обсуждаемыми на таких переговорах, являются безопасность местного населения, условия их быта, а также сбор информации об их потребностях. В последующем это помогает составить план оказания помощи жителям провинций Дейр-эз-Зор, Хасака и Ракка.

Противодействие со стороны США

Понимая увеличивающееся влияние официальных сирийских властей и России, местное проамериканское руководство начало действовать, но по-своему. Курдская администрация не стала идти по пути России, вникая в проблемы проживающего на подконтрольной ей территории народа, не стала она утруждать себя и оказанием какой-то помощи. Вместо этого курдское руководство по указу США направило к главам арабских поселений и общин своих «цепных псов» в лице курдской службы безопасности «Асайиш», действующей в лучших традициях нацистского гестапо.

В «беседе» члены специальных служб курдов даже не намекнули, а откровенно пригрозили арабским представителям, что теперь они обязаны на всех встречах с российскими представителями иметь фото- и аудиоаппаратуру для записи переговоров. В дальнейшем все материалы должны в обязательном порядке передаваться «Асайиш» и американцам.

Кроме того, курдские «последователи гестапо» обязали глав арабских общин отказываться от всех предложений российской стороны, а также препятствовать гуманитарной и миротворческой деятельности России в восточных районах Сирии. В противном случае, арабским лидерам и их семьям угрожают физической расправой и уничтожением имущества.

Страх потери власти над восточными районами Сирии и растущее влияние Дамаска и России раскрывают истинную сущность проамериканской администрации. По сути, по приказу США на востоке Сирии устанавливается самая настоящая диктатура, аналогичная нацистской на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Жертвами такой политики могут стать миллионы человек, проживающих на востоке Сирии. Все это происходит с молчаливого согласия международного сообщества и при полном попустительстве руководства ООН, что в очередной раз доказывает беспомощность этой организации.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, что на самом деле стоит за давлением на арабские общины в Сирии.

Национальные интересы

Как отмечает собеседник ФАН, ни для кого не секрет, кто финансирует деятельность курдских вооруженных формирований, в том числе того же «Асайиш». Поэтому действовать они могут исключительно с одобрения Вашингтона.

«Подразделения курдской службы безопасности «Асайиш» пытаются изобразить, что они обособлены и не подчиняются напрямую американцам, но это не так. Для того, чтобы существовали такие организации, нужна же не только финансовая, но и организационная помощь, а также снабжение. Без США курдские боевики – никто», — говорит эксперт по геополитике.

По словам Константина Соколова, США многие годы назад перешли к совершенно иной войне против других государств — так называемой тактике гражданской войны. В рамках нее создаются незаконные вооруженные формирования, которые за счет американцев пытаются разрывать страны изнутри.

«Эту же технологию Вашингтон используют в борьбе против России и официального Дамаска как на территории восточных провинций Сирии, так и в целом в стране. Угроза главам арабских племен и общин действительно реальна. Ведь главная идея США — создание нового мирового порядка, что подразумевает уничтожение национальных элит. Под них попадают и главы таких местных племен, которые наиболее рьяно будут отстаивать интересы народа. Разумные главы арабских общин осознают это и будут препятствовать американцам. И тут важна помощь России и официального Дамаска. Причем помощь не только в материальном, но и идеологическом выражении. В таком случае рождаются человеческие отношения и появляется возможность противостоять США», — заключил Константин Соколов.

1 Организация запрещена на территории РФ.