Звездный тренер рассказала, как похудеть в самоизоляции с помощью стула

Лондон, 22 мая. Персональный тренер Сиара Мадден, работающая с такими звездами, как телеведущая Майя Джама и модель Деми Роуз, рассказала, как похудеть в самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Тренер подчеркнула, что сбросить лишний вес можно даже в домашних условиях без специального оборудования.

«Вы всегда можете заменить гантели бутылками с водой, а гирю — рюкзаком, наполненным тяжелыми предметами», — объяснила она.

Мадден разработала целый комплекс упражнений, для которых нужен лишь стул. Например, она предложила выполнять зашагивания на него поочередно правой и левой ногой.

Кроме того, стул может пригодиться для отжиманий. Мадден объяснила, что ноги нужно поставить на пол и согнуть в коленях под прямым углом, а руками упереться в сиденье стула за спиной. Альтернативой могут быть более простые отжимания, во время которых руки опираются на сиденье под корпусом, а ноги стоят на полу.

Тренер посоветовала также выполнять приседания на одной ноге, а стопа второй должна быть при этом отведена назад и лежать на сиденье стула. В комплексе Мадден также есть приседания до касания сидения тазом.

Каждое упражнение эксперт посоветовала выполнять по 20 раз. А для лучшего эффекта следить за питанием — ограничить потребление сладкого и жирной пищи.

Ранее профессор профилактической медицины Университета Наварры, доцент в области диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Мигель Мартинес-Гонсалес посоветовал придерживаться на самоизоляции средиземноморской диеты. Специалист порекомендовал также соблюдать режим питания, поскольку дома у человека больше соблазна часто заглядывать в холодильник за перекусом.