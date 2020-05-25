ГИМС МЧС на воде следит за рыбаками, любителями гидроциклов и нарушителями самоизоляции

Москва, 25 мая. Подразделения Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России провели более 10 тысяч рейдов по водным объектам страны с начала апреля и открытия сезона, передает корреспондент Федерального агентства новостей. За безопасностью на воде следят более четырех тысяч инспекторов ГИМС МЧС РФ.

В некоторых регионах страны навигация открылась недавно. Например, маломерные суда появились на воде в большинстве районах Камчатки и почти на всей территории Хабаровского края, за исключением северных районов. Вновь открытые для навигации водоемы патрулируются в выходные и будние дни.

«В ходе рейдов инспекторы проверяют у судовладельцев права на управление маломерными судами, техосмотры, а также смотрят наличие регистрационных знаков на борту лодки. Особое внимание сотрудники ГИМС обращают на то, чтобы пассажиры водного транспорта были в спасжилетах», — пояснили в ведомстве.

В других регионах страны инспекторы следят за тем, чтобы владельцы маломерных судов не заходили в места нереста рыб: это важно для сохранения некоторых видов рыб и создания благоприятных условий для их естественного воспроизводства. К примеру, в водоемах Орловской области такой запрет действует до 10 июня.

«В рамках всероссийского дня без сетей инспекторы совершили большой путь от спасательной станции около городского парка до деревни Гать Орловской области. В ходе патрулирования было изъято несколько предметов незаконной ловли рыбы (экран и несколько сетей)», — сообщили в ведомстве.

Во всех регионах сотрудники ГИМС МЧС проводят плановый технический осмотр маломерных судов для допуска их к эксплуатации. Сначала судно осматривается на суше: инспекторы оценивают состояние его корпуса, двигателя, также сверяют заводские и бортовые номера. Затем осмотр проводится на воде, делается замер, который показывает выброс вредных веществ в атмосферу.

В МЧС напоминают, что такая процедура проводится каждые пять лет и обязательна перед выходом лодки, катера, гидроцикла и другого водного транспортного средства в акваторию. За управление таким судном без освидетельствования владельцу грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Кроме того, Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России напоминает о том, что в этом сезоне выход на воду регулируется еще и положением о мерах против коронавирусной инфекции, которые действуют в регионе — во время рейда сотрудники ведомства могут проверить и этот пункт.