Москва, 22 мая. Польша и страны Прибалтики не дают Германии договориться с Россией, считает немецкий политолог Александр Рар.

По мнению эксперта, сами поляки и прибалты не хотят вести диалог с Германией, считая, что эта сфера подлежит контролю американцев. Прибалтика и Польша не хотят германского или французского лидерства в вопросах безопасности в Европе, поэтому, по словам политолога, бойкотируют все усилия Парижа и Берлина на этот счет.

Немецкий канцлер Ангела Меркель, чтобы не ссориться со странами из Восточной Европы, «фактически пожертвовала» хорошими отношениями с Россией, которые были у Германии во времена седьмого канцлера ФРГ Герхарда Шредера, указал политолог.

Кроме того, как считает Рар, США не хотели бы налаживания отношений России и Германии. Он напомнил о конфликте в Ираке в 2003 году, когда Россия, Германия и Франция были против войны, и это шокировало американцев.