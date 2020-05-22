Эксперт рассказала, как удержаться от частых перекусов

Москва, 22 мая. Глава Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова рассказала, почему россиянам в самоизоляции постоянно хочется есть.

При этом 75% граждан не могут отказаться от перекусов. По мнению эксперта, желание часто открывать холодильник связано с психологическими факторами.

Люди едят больше обычного не потому, что не знают своей нормы, передает телеканал «360». Они тянутся к бутерброду или кусочку сыра, жареной куриной ножке из-за эмоциональных перепадов.

С переживанием не так просто справиться, а процесс пищеварения на время «отключает» негативные мысли. По словам Коршуновой, лучше сразу понимать, почему хочется есть.

Съеденная шоколадка или мороженное не решат проблему. Надо научиться расслабляться, снимать стресс. Все новые эмоции, будь то страх, ненависть, волнение, нужно прорабатывать.

Она посоветовала ознакомиться с дыхательными практиками. Такая методика очень многим помогает. Специалист порекомендовала обращаться к психологу, если с некоторыми переживаниями сложно справиться самому.