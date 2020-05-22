Сирия, 22 мая. «Спящая ячейка» ИГ1* была обезврежена в Дейр-эз-Зоре. Международная коалиция построит три новых базы в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: лишились нескольких военнослужащих в результате нападения неизвестных в Даръа, в Дейр-эз-Зоре захватили несколько мотоциклов и зачистили склад с медикаментами террористов ИГ*.

«Сирийская национальная армия» (СНА): спровоцировала пожар в поселке на севере Хасаки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): приняли участие в рейде совместно с ВС США в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: возведет три новые военные базы в Ракке, в Дейр-эз-Зоре якобы нейтрализовала трех террористов ИГ.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает агентство Euphrates Post, со ссылкой на заявление командования антитеррористическими операциями коалиции, в ходе рейда в городе Шхиль в квартале Шабака были задержаны трое человек подозреваемых в связи с «Исламским государством»1. Ранее поступали сообщения от местных источников о том, что авиаудар ВВС коалиции по окрестностям огорода, нанесенный по жилому дому, привел в гибели гражданского лица.

Как сообщает военный корреспондент Олег Блохин, на востоке провинции Дейр-эз-Зор у административной границы с провинцией Хомс продолжается операция бойцов «Лива аль-Кудс» и САА по поиску и зачистке убежищ террористов в пустынной местности. Военнослужащие захватили один пикап и три мотоцикла террористов, а также зачистили склад с медикаментами.

Провинция Даръа

В городе Ас-Санамейн группа неизвестных боевиков совершила нападение на блокпост сирийской армии. Как передает Baladi News, в результате нападения погиб офицер САА, а другой был ранен в результате вооруженного нападения на военный пост на севере города. Также источник сообщает, что группа боевиков совершила попытку покушения на начальника военной полиции САА, напав на него на улице Аль-Сук. Нападение на военнослужащих связывают с деятельностью «спящих ячеек» боевиков, которые действуют в провинции, получая поддержку от сил международной коалиции.

Провинция Ракка

Курдский новостной портал ANF News сообщает со ссылкой на военный источник, что силы международной коалиции намерены создать несколько новых военных баз в провинции Ракка в рамках передислокации сил в районах, находящихся под контролем боевиков «Демократических сил Сирии». Издание Bas News со ссылкой на источник близкий к SDF, сообщило, что в настоящее время американские военнослужащие провозят работы у населенных пунктов Хазима, Аль-Карама и Уль-Айед, где начнут строительство новых военных пунктов и баз в следующем месяце.

Два дня назад главарь SDF Мазлум Абди отметил в пресс-релизе, что присутствие и расширение военного присутствия сил коалиции якобы связано с активными боевыми действиями против террористов ИГ, однако, по мнению военных экспертов ежемесячно американские военные получают прибыль в размере 90 миллионов долларов с незаконной эксплуатации нефтегазовых месторождений на востоке Сирии.

Провинция Хасака

В поселении Хашан возгорание сельскохозяйственных угодий достигло границы поселка и перекинулось на жилые дома. По информации агентства Furat News жители поселка были эвакуированы. Напомним, что пожар в сельскохозяйственных угодьях начался вчера по вине турецких военнослужащих и подконтрольных Анкаре формирований. Обстрел с позиций боевиков «Сирийской национальной армии» привел к возгоранию посевов ячменя и пшеницы, позднее огонь уничтожил несколько десятков гектаров. Данные о жертвах среди местного населения пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.