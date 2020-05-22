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Сирия новости 22 мая 19.30: «спящая ячейка» ИГ* обезврежена в Дейр-эз-Зоре, ВС США построят три новых базы в Ракке

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Сирия новости 22 мая 19.30: «спящая ячейка» ИГ* обезврежена в Дейр-эз-Зоре, ВС США построят три новых базы в Ракке

Сирия, 22 мая. «Спящая ячейка» ИГ1* была обезврежена в Дейр-эз-Зоре. Международная коалиция построит три новых базы в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: лишились нескольких военнослужащих в результате нападения неизвестных в Даръа, в Дейр-эз-Зоре захватили несколько мотоциклов и зачистили склад с медикаментами террористов ИГ*. 

«Сирийская национальная армия» (СНА): спровоцировала пожар в поселке на севере Хасаки. 

«Демократические силы Сирии» (SDF): приняли участие в рейде совместно с ВС США в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: возведет три новые военные базы в Ракке, в Дейр-эз-Зоре якобы нейтрализовала трех террористов ИГ.

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает агентство Euphrates Post, со ссылкой на заявление командования антитеррористическими операциями коалиции, в ходе рейда в городе Шхиль в квартале Шабака были задержаны трое человек подозреваемых в связи с «Исламским государством»1. Ранее поступали сообщения от местных источников о том, что авиаудар ВВС коалиции по окрестностям огорода, нанесенный по жилому дому, привел в гибели гражданского лица.

Как сообщает военный корреспондент Олег Блохин, на востоке провинции Дейр-эз-Зор у административной границы с провинцией Хомс продолжается операция бойцов «Лива аль-Кудс» и САА по поиску и зачистке убежищ террористов в пустынной местности. Военнослужащие захватили один пикап и три мотоцикла террористов, а также зачистили склад с медикаментами.

Провинция Даръа

Провинция Даръа

В городе Ас-Санамейн группа неизвестных боевиков совершила нападение на блокпост сирийской армии. Как передает Baladi News, в результате нападения погиб офицер САА, а другой был ранен в результате вооруженного нападения на военный пост на севере города. Также источник сообщает, что группа боевиков совершила попытку покушения на начальника военной полиции САА, напав на него на улице Аль-Сук. Нападение на военнослужащих связывают с деятельностью «спящих ячеек» боевиков, которые действуют в провинции, получая поддержку от сил международной коалиции.  

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Курдский новостной портал ANF News сообщает со ссылкой на военный источник, что силы международной коалиции намерены создать несколько новых военных баз в провинции Ракка в рамках передислокации сил в районах, находящихся под контролем боевиков «Демократических сил Сирии». Издание Bas News со ссылкой на источник близкий к SDF, сообщило, что в настоящее время американские военнослужащие провозят работы у населенных пунктов Хазима, Аль-Карама и Уль-Айед, где начнут строительство новых военных пунктов и баз в следующем месяце.

Два дня назад главарь SDF Мазлум Абди отметил в пресс-релизе, что присутствие и расширение военного присутствия сил коалиции якобы связано с активными боевыми действиями против террористов ИГ, однако, по мнению военных экспертов ежемесячно американские военные получают прибыль в размере 90 миллионов долларов с незаконной эксплуатации нефтегазовых месторождений на востоке Сирии.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

В поселении Хашан возгорание сельскохозяйственных угодий достигло границы поселка и перекинулось на жилые дома. По информации агентства Furat News жители поселка были эвакуированы. Напомним, что пожар в сельскохозяйственных угодьях начался вчера по вине турецких военнослужащих и подконтрольных Анкаре формирований. Обстрел с позиций боевиков «Сирийской национальной армии» привел к возгоранию посевов ячменя и пшеницы, позднее огонь уничтожил несколько десятков гектаров. Данные о жертвах среди местного населения пока уточняются. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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