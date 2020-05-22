Васильев оценил перспективы тульской «медсестры в бикини» в модельном бизнесе

Москва, 22 мая. Российский историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил перспективы тульской «медсестры в бикини» на модельном поприще.

Российский искусствовед Александр Васильев оценил находчивость тульской медсестры, а также выразил уверенность, что ее костюм способствовал быстрому выздоровлению пациентов. При этом Васильев посоветовал девушке не менять профессию, так как модельный бизнес является нестабильной сферой, передает «ПолитРоссия».

«Модельный бизнес сейчас вообще замер. Мода в эпоху пандемии вообще является не самой востребованной отраслью. И я думаю, что пока есть коронавирус, не надо даже и думать о модельном бизнесе этой даме. У нее прекрасная профессия – она работает медсестрой, и это гораздо лучше востребовано на протяжении всей жизни. Она всегда будет иметь кусок хлеба, а манекенщица, извините, уже в 25 лет никому не нужна», — пояснил Васильев.

Ранее в Сети появилась фотография, на которой была запечатлена медсестра из инфекционного госпиталя в Туле. Девушка вышла на работу в прозрачном защитном костюме, под которым у нее был купальник. Пользователи Сети положительно оценили находчивость девушки, однако Минздрав Тульской области наказал медсестру. Сама девушка объяснила, что в защитном костюме очень жарко работать. При этом она не думала, что костюм окажется прозрачным.