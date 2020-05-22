Кудряшов: Турция использует мирное население Триполи как живой щит для своего аэродрома

В Сети появились спутниковые снимки за апрель 2020 года, которые подтверждают, что нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) и Турция оборудовали взлетно-посадочную полосу (ВПП) на территории жилого комплекса Banana Project в Триполи. Медиаресурс Мilitary Maps сообщал о начале строительства аэродрома в жилом квартале ливийской столицы еще в декабре прошлого года.

Представитель Восточного правительства Ливии в Российской Федерации Станислав Кудряшов считает, что новый военный аэродром в ближайшее время будет использоваться для запуска турецких БПЛА. В интервью для Федерального агентства новостей он указал на истинные цели Анкары в Ливии.

«Взлетно-посадочная полоса — это военный объект, который будет использоваться в ежедневных оперативных целях: запуск, посадка и дозаправка турецких беспилотников, которые систематически используют боевики ПНС. Ситуация достаточно простая и понятная. У любого государства, крупной державы, есть собственные политические и экономические интересы, которые она решает всеми приемлемыми и целесообразными, с ее точки зрения, способами. Турция — не исключение. Это страна, которая обладает претенциозными лидерскими амбициями», — заявил эксперт.

Возведение военной постройки, к тому же связанной с запуском летательных аппаратов, грозит безопасности гражданского населения североафриканского государства.

«Существуют определенные нормы безопасности, которые во всех странах применяются для строительства такого рода объектов. Есть так называемые зоны отчуждения, необходимые для обеспечения безопасности населения вокруг взлетно-посадочной полосы. Очевидно, что в данном случае ПНС и Турция используют людей в качестве живого щита, чтобы каким-то образом сократить собственные риски от контрударов по аэродрому. В случае ответного огня со стороны ЛНА сразу же прозвучат обвинения, что это гражданская зона, гражданские объекты, что является наглядным примером недобросовестного ведения боевых действий и угрозы мирному населению. Я считаю, что это неприемлемо», — подчеркнул Кудряшов.

Satellite images confirmed that the #GNA have completely built an airstrip & a hangar in the center of "Banana project" civil neighborhood south of #Mitiga airport in #Tripoli city.



The airstrip is presumably used for operating & housing the #Turkish-Made Bayraktar TB2 UAVs. pic.twitter.com/TVzmAxpbat — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) May 22, 2020

Он напомнил, что действия Турции в Ливии были осуждены международным сообществом, а также объяснил, с какой целью Анкара вторглась в страну.

«Я хочу напомнить о заявлении министров иностранных дел пяти стран. Франция, Египет, ОАЭ, Греция и Кипр выступили с совместным заявлением о неприятии позиции, которую занимает Турция, а также призвали остановить вмешательство Анкары во внутренние дела Ливии. На фоне этого обращает на себя внимание тот факт, что турецкое правительство открыто говорит о подаче заявки на разработку газовых залежей в Средиземноморье, принадлежащем Ливии, то есть в экономической зоне североафриканского государства. Истинные цели президента Реджепа Тайипа Эрдогана легко просчитываются, они ясны и понятны, все это достаточно банально: турок интересуют ископаемые ресурсы, которые принадлежат ливийскому народу. В обмен на это они готовы поддерживать незаконно находящееся у власти «правительство», чтобы оно предоставило им доступ к месторождениям», — объяснил эксперт.

В заключение представитель Временного правительства Ливии в РФ заметил, что обострение ливийского кризиса входит в интересы Эрдогана, поскольку именно благодаря нестабильной ситуации в стране он получил возможность совершить интервенцию на ее территорию и присвоить себе необходимые природные ресурсы.