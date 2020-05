Кудряшов: Турция использует мирное население Триполи как живой щит для своего аэродрома

В Сети появились спутниковые снимки за апрель 2020 года, которые подтверждают, что нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) и Турция оборудовали взлетно-посадочную полосу (ВПП) на территории жилого комплекса Banana Project в Триполи. Медиаресурс Мilitary Maps сообщал о начале строительства аэродрома в жилом квартале ливийской столицы еще в декабре прошлого года.

Представитель Восточного правительства Ливии в Российской Федерации Станислав Кудряшов считает, что новый военный аэродром в ближайшее время будет использоваться для запуска турецких БПЛА. В интервью для Федерального агентства новостей он указал на истинные цели Анкары в Ливии.

Возведение военной постройки, к тому же связанной с запуском летательных аппаратов, грозит безопасности гражданского населения североафриканского государства.

Satellite images confirmed that the #GNA have completely built an airstrip & a hangar in the center of "Banana project" civil neighborhood south of #Mitiga airport in #Tripoli city.



The airstrip is presumably used for operating & housing the #Turkish-Made Bayraktar TB2 UAVs. pic.twitter.com/TVzmAxpbat