Военный эксперт Андрей Кошкин считает, что благодаря сирийскому лидеру медицина в стране восстанавливается быстрыми темпами. Пандемию COVID-19 Башар Асад сможет успешно предотвратить при поддержке сторонников. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Медицинский центр отделения Профсоюза рабочих в Алеппо предоставляет всем членам организации услуги различной специализации.

Данный медицинский центр был создан в 2015 году в связи с тем, что террористические группировки разрушили больницу «Шихан», которая обслуживала рабочих, рассказал директор центра Мухаммад Басем Султан в интервью корреспонденту агентства САНА. Ежедневно центр принимает до 200 пациентов, оказывая им медицинскую помощь за символическую плату, а лекарства отпускаются через рабочую аптеку по карточкам медицинского страхования.

Восстановление медицинских центров

Ранее сообщалось, что в городе и провинции Алеппо постепенно восстанавливается сектор здравоохранения, пострадавший от терроризма. Объявили о восстановлении ряда медицинских центров и их обеспечении аппаратурой и квалифицированными кадрами.

Глава департамента здравоохранения Алеппо Зияд Аль-Хадж Таха сообщал о начале работы центра экстренной и неотложной помощи в квартале Масакен Ханану в качестве замены поликлиники, которая сильно пострадала от действий террористов. Кроме того, в населенном пункте Аль-Хафса в качестве альтернативы поврежденной клинике открыт центр неотложной помощи, а также восстановлен медицинский центр в районе Каср-Хадля в городе Манбидж.

Для оказания медицинских услуг жителям всех населенных пунктов, где пока нет медучреждений, задействованы мобильные медицинские бригады. Параллельно с усилиями государственных медицинских учреждений помощь населению также предоставляют сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца.

Бесплатные медицинские услуги

В городе Сафита провинции Тартус открылся специализированный медицинский центр «Аш-Шухада», который предоставляет бесплатные медицинские услуги для жителей населенного пункта.

В центре находятся 15 специализированных отделений. Площадь заведения составляет 850 квадратных метров.

Министр здравоохранения Сирии Низар Языджи также открыл отделение физиотерапии и реабилитации в больнице «Аль-Басель» в Тартусе.

Безопасность мирных граждан САР

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин рассказал Федеральному агентству новостей, насколько успешно Башар Асад справляется с восстановлением медицины на территории Сирии. Эксперт считает, что пандемия COVID-19 в Сирии была сдержана благодаря усилиям Башара Асада и тех, кто разделяет его интересы по восстановлению страны.

«С 2011 года идет война, и Башар Асад совершает верные действия для того, чтобы создать условия безопасной и спокойной жизни мирному населению. Сирийскому лидеру удалось победить ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) и сохранить целостность Сирии. Все, что разрушено войной, тяжело восстановить в короткие сроки. Пандемия COVID-19 была сдержана благодаря усилиям правящих сил, а именно законно избранного президента. На данный момент мы можем говорить только о положительном опыте президента Сирии, который удачно восстанавливает страну», — считает Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.