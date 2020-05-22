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Похоронившая мужа «аптечный блогер» Диденко хочет увеличить грудь

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Похоронившая мужа «аптечный блогер» Диденко хочет увеличить грудьМосква, 22 мая. Блогер Екатерина Диденко, муж и друзья которой погибли во время вечеринки с сухим льдом, рассказала о предстоящей пластике груди.

По ее словам, 25 мая состоится операция по увеличению груди. Диденко также призналась, что решилась на пластику груди, так как хочет, чтобы ей вновь нравилось ее отражение в зеркале.

«Маленькая грудь - это был мой комплекс с детства. Годам к 20 я перестала себя стесняться, начала любить себя, за что благодарна Валентину. Любить - любила, но мысли о пластике жили со мной долгие годы», — написала блогер на своей странице в Instagram.

Диденко также добавила, что ранее не решалась увеличивать грудь из-за своих детей. Однако дети уже не нуждаются в грудном кормлении, поэтому она решила реализовать свою давнюю мечту.

«Кто-то считает, что грудь я увеличиваю для кого-то. Ребят, я это делаю для себя. Я хочу смотреть в зеркало, и чтоб мне нравилось в нем отражение. Мне сейчас жизненно необходимы положительные эмоции», — отметила Диденко.

Похоронившая мужа «аптечный блогер» Диденко хочет увеличить грудь

Напомним, в феврале 2020 года супруг и несколько друзей Екатерины Диденко погибли в одном из банных комплексов Москвы. Компания праздновала день рождения блогера. Участники трагической вечеринки высыпали в бассейн около 25 килограммов сухого льда, что привело к гибели троих человек, одним из которых был муж именинницы. При этом сама Диденко назвала инцидент «обычным невезением». Спустя три дня после гибели мужа блогер отправилась на телешоу Андрея Малахова.

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