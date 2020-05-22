Сябитова перед новым шоу с Гузеевой показала свой загородный участок

Москва, 22 мая. Известная сваха и ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова показала поклонникам свой загородный участок.

По словам телеведущей, облагородить территорию ей помогла в свое время программа «Идеальный ремонт». Сябитова призналась, что шоу очень ее вдохновило на дальнейшее строительство и благоустройство «родового гнезда», как она назвала свой дом.

«Поэтому я с большим удовольствием согласилась принять участие в новых выпусках программы «На дачу!» как героиня и полностью ей доверилась», — добавила звезда в Instagram.

Сюрприз, подготовленный создателями нового шоу, покажут на Первом канале в субботу.

Как сообщили ранее Федеральному агентству новостей в пресс-службе телеканала, одной из ведущих шоу «На дачу!» станет коллега Сябитовой по программе «Давай поженимся!», актриса Лариса Гузеева. Она будет приезжать в гости не к известным личностям, а простым дачникам и помогать налаживать отношения и быт.

Ведущей же дебютного выпуска станет Наталья Барбье — именно она будет гостить у публичных личностей. Известно, что Барбье поможет Сябитовой разбить настоящий японский сад, для Татьяны Веденеевой построит патио с мангалом, Елене Прокловой возведет теплицу и даст важные советы по ландшафтному дизайну, Александру Гордону создаст необычные клумбы, а для Елены Валюшкиной полностью переделает сад на участке.

Сябитова ранее призналась, что ее задела колоссальная разница в размерах пенсии с Гузеевой.