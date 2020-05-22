Познер решил «не рубить сгоряча» в ответе Михалкову

Известный советский и российский журналист и телеведущий Владимир Познер признался, что посмотрел новый выпуск программы актера и режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV», но пока еще не решил, стоит ли на него реагировать.

Ведущий авторской передачи «Познер», выходящей на Первом канале, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что в данный момент раздумывает, будет отвечать оппоненту или нет. Журналист обратил внимание, что не хочет «рубить сгоряча, аргументы должны быть весомыми».

«Скажу, что я посмотрел эту программу (называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». — Прим. ФАН), — отметил Владимир Познер. — Я пока не решил — отвечать на это или не отвечать. Я хочу все это обдумать. К завтрашнему дню (23 мая. — Прим. ФАН) приму решение».

Познер пояснил, что если все же пожелает ответить Михалкову на высказывания в его адрес, прозвучавшие в YouTube, то сделает это на своем собственном сайте. Чтобы это была информация исключительно для тех, кого это интересует.

Ранее на YouTube был опубликован новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонTV» под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нем актер и режиссер, как и обещал, поговорил о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск передачи — «У кого в кармане государство?»

От Михалкова больше всего досталось Владимиру Познеру, а главному редактору и владельцу газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву. Последний сильно удивился тому, что актер и режиссер использовал по отношению к нему не только не очень приятные слова, но даже и ненормативную лексику.