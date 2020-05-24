Богомаз: Брянская область готова к первому этапу снятия ограничений из-за COVID-19

Брянская область справилась с последствиями пандемии коронавируса и готова снять ограничительные меры, как только коэффициент распространения инфекции окажется меньше единицы. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил губернатор Александр Богомаз. Подробности — в нашем видеорепортаже.

18 марта Брянская область приняла самый крупный после Москвы очаг инфекции: мать с сыном приехали из Испании и заразили порядка 300 прихожан Евангелистской церкви. А уже 21 апреля оказалась в лидерах по количеству выздоровевших от COVID-19 в стране. В экстремальных условиях подготовить два десятка лечебных учреждений и оказать медицинскую помощь 2,6 тыс. заболевших жителей региона властям удалось благодаря поддержке бизнеса.

«Правительство Брянской области закупило материалы, а всю работу они делали, это была спонсорская помощь. На 3000 коек нами всего было потрачено из областного бюджета порядка 25 миллионов рублей на все строительно-монтажные работы. Это чистая, грязная зоны. Полностью обеспечить ИВЛ, смонтировать кислородные краны, трубопроводы — это очень затратно», — рассказал корреспонденту ФАН губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Если бы не помощь предпринимателей, властям региона пришлось бы потратить еще 400 млн рублей, отметил он.

«Для мня это дорогого стоит, что инициатива, понимаете, шла именно от них!» — впечатлен губернатор.

Больные коронавирусом в полном объеме обеспечены лекарствами и материалами, а медики – средствами индивидуальной защиты. Дубровская швейная фабрика и предприятие «Саквояж» ежедневно выпускают 2000 защитных костюмов. На базе Московского эндокринного завода в ближайшие дни начнут производить до 4 млн медицинских масок в сутки.

Коек для больных COVID-19 в медучреждениях и вовсе в избытке: простаивавшую с 2014 года больницу в Унече за две недели превратили в огромный госпиталь на 400 пациентов. Каждая койка оснащена кислородом.

«По этому показателю мы сегодня перевыполняем норматив Минздрава РФ, по которому должно быть 50% свободного коечного фонда на территории Брянской области. У нас сегодня более 100 % коечного фонда свободно, — сообщил Александр Богомаз.

1556 коек обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, есть запас еще на 1300 — на случай увеличения числа заболевших.

«Все меры приняты, в ближайшее время мы будем потихоньку запускать малый бизнес, — сказал глава региона. — Сегодня мы уже разрешили парикмахерским работать, ремонтным мастерским. До этого выдавали разрешения сопутствующим организациям, которые участвуют в строительстве, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, в медицине».

Брянская область — регион аграрный, малый и средний бизнес занимают в экономике всего 9%. Промышленные предприятия пришлось закрыть только в первую неделю эпидемии. Их дальнейшая бесперебойная работа стала залогом выживания региона. Губернатор уверен: в этом году край «второго хлеба» без картофеля и зерна страну не оставит.

«Урожай будет выше, чем в прошлом году, — заявил он. — Мы в прошлом году намолотили почти 2 млн тонн зерна. В этом году, учитывая благоприятные погодные условия и такую ситуацию, применение современных технологий и сортов, мы к 2,5-3 млн тонн подойдем».

Всего на борьбу с коронавирусом Брянская область потратила два млрд рублей, один из них региональный. Удар по бюджету нешуточный, однако к концу апреля регион сумел выбиться в лидеры по количеству выздоровевших от COVID-19, а в середине мая — по выплатам врачам и медперсоналу. Более того, несмотря на дефицит средств, губернатор распорядился дополнительно выплачивать стимулирующие за работу с новой коронавирусной инфекцией всем сотрудникам скорой помощи, включая водителей и обслуживающий персонал.

«У меня были больные родители. Когда у матери случился инфаркт, мне было 12 лет, второй — 14 лет. Когда парализовало отца — 16 лет, — признался губернатор. — Я понимал тогда, что врачей нужно лелеять, им нужно создавать условия, чтобы они могли прийти на помощь каждому из нас… Я думаю, что после ситуации, в которую попал весь мир и наша страна, мы, власти и население, будем по-другому относиться к врачам. И мы сегодня уже это видим».

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников считает: успешный выход из кризиса в Брянской области определил комплексный подход властей к решению проблем.

«Под руководством губернатора решались одновременно проблемы соцзащиты малоимущих, врачей, выделение соответствующих денег поддержка и развитие бизнеса, производство необходимых товаров», — сказал он.

По мнению сенатора, власти Брянской области подают пример остальным регионам и федеральному центру, как нужно действовать в сложной ситуации.

«Нельзя говорить о том, что вначале коронавирус, а потом экономика. Это нужно делать одновременно, — уверен заслуженный экономист Российской Федерации. — Тезис «давайте поборем инфекцию, а потом займемся экономикой» очень близорукий! Эпидемия может длиться и год, и два, неизвестно, когда пройдет эта ситуация. А экономика каждый день, есть нужно каждый день!»

К слову, другим регионам повезло меньше: из-за внезапной эпидемии многие из них были вынуждены приостановить промышленное производство, констатирует сенатор. По его мнению, страна еще не извлекла уроки из случившегося. Впереди — большая работа над ошибками.

«Коронавирус имеет положительный эффект. Он заставит, на мой взгляд, страну встрепенуться и определенным образом пересмотреть многие устоявшиеся догмы, которые в этой ситуации показали себя неэффективными», — заключил Сергей Калашников.

В этой связи комитет по экономической политике Совфеда готовит для правительства РФ целый комплекс предложений по развитию отраслей экономики после окончания эпидемии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что 27 субъектов РФ готовы к смягчению карантинных ограничений. Большинство регионов России вернутся к нормальной жизни в первой декаде июня, считает директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.