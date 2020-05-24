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Богомаз: Брянская область готова к первому этапу снятия ограничений из-за COVID-19

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Богомаз объяснил, что помогло Брянской области выстоять в борьбе с COVID-19

Брянская область справилась с последствиями пандемии коронавируса и готова снять ограничительные меры, как только коэффициент распространения инфекции окажется меньше единицы. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил губернатор Александр Богомаз. Подробности — в нашем видеорепортаже.

18 марта Брянская область приняла самый крупный после Москвы очаг инфекции: мать с сыном приехали из Испании и заразили порядка 300 прихожан Евангелистской церкви. А уже 21 апреля оказалась в лидерах по количеству выздоровевших от COVID-19 в стране. В экстремальных условиях подготовить два десятка лечебных учреждений и оказать медицинскую помощь 2,6 тыс. заболевших жителей региона властям удалось благодаря поддержке бизнеса.

«Правительство Брянской области закупило материалы, а всю работу они делали, это была спонсорская помощь. На 3000 коек нами всего было потрачено из областного бюджета порядка 25 миллионов рублей на все строительно-монтажные работы. Это чистая, грязная зоны. Полностью обеспечить ИВЛ, смонтировать кислородные краны, трубопроводы — это очень затратно», — рассказал корреспонденту ФАН губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Богомаз объяснил, что помогло Брянской области выстоять в борьбе с COVID-19

Если бы не помощь предпринимателей, властям региона пришлось бы потратить еще 400 млн рублей, отметил он.

«Для мня это дорогого стоит, что инициатива, понимаете, шла именно от них!» — впечатлен губернатор.

Больные коронавирусом в полном объеме обеспечены лекарствами и материалами, а медики – средствами индивидуальной защиты. Дубровская швейная фабрика и предприятие «Саквояж» ежедневно выпускают 2000 защитных костюмов. На базе Московского эндокринного завода в ближайшие дни начнут производить до 4 млн медицинских масок в сутки.

Богомаз объяснил, что помогло Брянской области выстоять в борьбе с COVID-19

Коек для больных COVID-19 в медучреждениях и вовсе в избытке: простаивавшую с 2014 года больницу в Унече за две недели превратили в огромный госпиталь на 400 пациентов. Каждая койка оснащена кислородом.

«По этому показателю мы сегодня перевыполняем норматив Минздрава РФ, по которому должно быть 50% свободного коечного фонда на территории Брянской области. У нас сегодня более 100 % коечного фонда свободно, — сообщил Александр Богомаз.

1556 коек обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, есть запас еще на 1300 — на случай увеличения числа заболевших.

Богомаз объяснил, что помогло Брянской области выстоять в борьбе с COVID-19

«Все меры приняты, в ближайшее время мы будем потихоньку запускать малый бизнес, — сказал глава региона. — Сегодня мы уже разрешили парикмахерским работать, ремонтным мастерским. До этого выдавали разрешения сопутствующим организациям, которые участвуют в строительстве, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, в медицине».

Брянская область — регион аграрный, малый и средний бизнес занимают в экономике всего 9%. Промышленные предприятия пришлось закрыть только в первую неделю эпидемии. Их дальнейшая бесперебойная работа стала залогом выживания региона. Губернатор уверен: в этом году край «второго хлеба» без картофеля и зерна страну не оставит.

Богомаз объяснил, что помогло Брянской области выстоять в борьбе с COVID-19

«Урожай будет выше, чем в прошлом году, — заявил он. — Мы в прошлом году намолотили почти 2 млн тонн зерна. В этом году, учитывая благоприятные погодные условия и такую ситуацию, применение современных технологий и сортов, мы к 2,5-3 млн тонн подойдем».

Всего на борьбу с коронавирусом Брянская область потратила два млрд рублей, один из них региональный. Удар по бюджету нешуточный, однако к концу апреля регион сумел выбиться в лидеры по количеству выздоровевших от COVID-19, а в середине мая — по выплатам врачам и медперсоналу. Более того, несмотря на дефицит средств, губернатор распорядился дополнительно выплачивать стимулирующие за работу с новой коронавирусной инфекцией всем сотрудникам скорой помощи, включая водителей и обслуживающий персонал.

Богомаз объяснил, что помогло Брянской области выстоять в борьбе с COVID-19

«У меня были больные родители. Когда у матери случился инфаркт, мне было 12 лет, второй — 14 лет. Когда парализовало отца — 16 лет, — признался губернатор. — Я понимал тогда, что врачей нужно лелеять, им нужно создавать условия, чтобы они могли прийти на помощь каждому из нас… Я думаю, что после ситуации, в которую попал весь мир и наша страна, мы, власти и население, будем по-другому относиться к врачам. И мы сегодня уже это видим». 

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников считает: успешный выход из кризиса в Брянской области определил комплексный подход властей к решению проблем.

«Под руководством губернатора решались одновременно проблемы соцзащиты малоимущих, врачей, выделение соответствующих денег поддержка и развитие бизнеса, производство необходимых товаров», — сказал он.

Богомаз объяснил, что помогло Брянской области выстоять в борьбе с COVID-19

По мнению сенатора, власти Брянской области подают пример остальным регионам и федеральному центру, как нужно действовать в сложной ситуации.

«Нельзя говорить о том, что вначале коронавирус, а потом экономика. Это нужно делать одновременно, — уверен заслуженный экономист Российской Федерации. — Тезис «давайте поборем инфекцию, а потом займемся экономикой» очень близорукий! Эпидемия может длиться и год, и два, неизвестно, когда пройдет эта ситуация. А экономика каждый день, есть нужно каждый день!»

Богомаз объяснил, что помогло Брянской области выстоять в борьбе с COVID-19

К слову, другим регионам повезло меньше: из-за внезапной эпидемии многие из них были вынуждены приостановить промышленное производство, констатирует сенатор. По его мнению, страна еще не извлекла уроки из случившегося. Впереди — большая работа над ошибками.

«Коронавирус имеет положительный эффект. Он заставит, на мой взгляд, страну встрепенуться и определенным образом пересмотреть многие устоявшиеся догмы, которые в этой ситуации показали себя неэффективными», — заключил Сергей Калашников.

В этой связи комитет по экономической политике Совфеда готовит для правительства РФ целый комплекс предложений по развитию отраслей экономики после окончания эпидемии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что 27 субъектов РФ готовы к смягчению карантинных ограничений. Большинство регионов России вернутся к нормальной жизни в первой декаде июня, считает директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

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