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В Китае высмеяли решение США выйти из Договора по открытому небу

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В Китае высмеяли решение США выйти из Договора по открытому небу

Пекин, 22 мая. Читатели китайского издания Guancha отреагировали на намерение США выйти из Договора по открытому небу.

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что США решили выйти из Договора по открытому небу из-за якобы нарушений соглашения со стороны РФ. По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, американское посольство США в Москве направило официальную ноту в МИД РФ о решении начать процедуру по выходу из договора.

Читатели китайского издания высмеяли главу Белого дома, отметив, что с момента его прихода во власть он думает лишь о том, из какого соглашения выйти, и поинтересовались, не планируют ли США покинуть ООН и НАТО.

«Вот если б вы решились из НАТО выйти, это было бы сильно!» — написал пользователь.

«Лучше бы им выйти из ООН, потом улететь с планеты. Всем будет лучше, и в мире будет порядок!» — добавил другой.

«Чем вообще целыми днями занимается Трамп после прихода к власти? Думает, из какого бы договора выйти?» — поинтересовался юзер.

«Не стоит напрягаться и выходить постепенно, можно же сразу за один раз выйти из всех договоров и альянсов. И время сэкономите всем», — написал BadJim2.

В Китае высмеяли решение США выйти из Договора по открытому небу

Многие пользователи предложили США вслед за выходом из Договора по открытому небу покинуть Землю. По их мнению, жизнь на планете стала бы лучше.

«Давайте, выходите из договора! Можете и с Земли уйти!» — написал Гао Аньтай.

«Лучше Землю покиньте!» — призвал интернет-пользователь.

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