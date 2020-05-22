Переболевшая коронавирусом Бабкина встретилась с Галкиным

Москва, 22 мая. Перенесшая коронавирус Надежда Бабкина встретилась с шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным на съемках нового выпуска передачи «Сегодня вечером». Об этом сообщил другой участник программы — историк моды Александр Васильев.

В своем Instagram он опубликовал видеофрагмент съемочного процесса. На кадрах отчетливо видна Бабкина в черных брюках и жакете насыщенного оранжевого цвета. Ее образ традиционно дополнен аксессуарами: шею украшает длинная нить жемчуга, а из-под волос видны массивные серьги.

Не менее ярко выглядит и сам Васильев: на нем пиджак лимонного цвета с контрастной брошью в виде пера, очки в яркой оправе, кроссовки с брюками, а также важный в нынешних реалиях аксессуар в руках — черная защитная маска с блестками.

«Сегодня принимал участие в съемках программы «Сегодня вечером», посвященной моей любимой Надежде Бабкиной!» — подписал пост телеведущий.

Васильев поделился, что из выпуска станет известно о творческом пути и болезни народной артистки. В эфире шоу появится уже в эту субботу, 23 мая.

Напомним, что в начале апреля Бабкина была госпитализирована с двусторонней пневмонией в частный медицинский центр. Она рассказывала, что перед тем, как оказаться на лечении, почувствовала помутнение, сообщает Kp.ru. Ей хотелось спать, было трудно дышать, сжималось сердце.

Врачи диагностировали тяжелую форму пневмонии, вызванную коронавирусом. Оказалось, что у звезды повреждены практически 80% легких. Неделю артистка была в коме, а затем ее здоровье стало улучшаться. Она провела в медучреждении 31 день и 1 мая оказалась дома.

В настоящее время Бабкина чувствует себя хорошо и активно работает.