Эксперт указал на важную роль Арктики в случае стратегической ядерной войны между РФ и США

Частота военных учений стран-участниц НАТО в Арктике неуклонно растет. Военный эксперт Михаил Александров рассказал, как министр обороны Сергей Шойгу может защитить интересы России в данном регионе.

Военная активность НАТО нарастает

Страны НАТО усилили свою военную активность за счет приводимых учений в арктическом регионе. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

«По имеющимся оценкам, за последние пять лет страны НАТО в два раза увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в высоких широтах», — сказал он.

По словам Корчунова, к участию в мероприятиях НАТО стали часто привлекать неарктические страны. При этом он добавил, что происходит наращивание иностранных контингентов, дислоцированных на территориях стран НАТО.

Арктика под охраной

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров уверен, что в глобальном стратегическом противостоянии России и США Арктика является очень важным регионом. По его словам, у России «очень хорошие позиции» в арктическом регионе за счет наличия военных баз, системы противолодочной обороны, мощного флота и ледоколов.

«Главное преимущество американского флота – авианосные группы — в Арктике действовать не могут в связи со сложными погодными условиями. Там часто образуются туманы, волнения моря и ходят айсберги, которые могут ударить корабли. Зимой происходит обледенение довольно большой акватории, где корабли США и стран НАТО вообще не могут находиться, — рассказал Александров в беседе с ФАН. — В прошлом году в ходе учений флот НАТО попытался зайти в район Баренцева моря с авианосной группой, но быстро ретировались. Американский флот может выставить в Арктике только эсминцы, но нам есть, что этому противопоставить».

Что касается подводного флота, то, несмотря на большое количество атомных подводных лодок у США, у российского флота в совокупности больше подлодок, говорит военный эксперт. По его словам, это преимущество России перед НАТО достигается за счет дизельных субмарин.

«Дизельные подводные лодки могут эффективно действовать вблизи берегов, а также они менее шумные, чем американские атомные подлодки. Российские субмарины представляют для американских подводных лодок серьезную угрозу. Вряд ли американцы как-то могут повлиять на эту ситуацию в Арктике», — сказал собеседник ФАН.

Во время зимы в Арктике все покрывается льдом. Это обстоятельство не даст флоту США и стран НАТО зайти в акваторию этого региона, потому в его составе нет ледоколов, подчеркивает Александров, обращая внимание на важное преимущество России в Арктике.

«У России большой ледокольный флот и он позволяет заходить нам в определенные места в Арктике, в которые американцы вообще попасть не могут», — пояснил военный эксперт.

Кроме того, Россия имеет военные базы на островах в арктической зоне, в том числе на Земле Франца-Иосифа и архипелага Шпицбергена. Таким образом, по мнению собеседника ФАН, «как бы НАТО не пыжилось, но в Арктике нам сделать ничего не сможет». Однако стоит обратить внимание, что регион будет играть важную роль в случае стратегической ядерной войны между Россией и США.

«Это направление, через которое будет наноситься наш стратегический ядерный удар по США. Его нанесение возможно при помощи баллистических ракет, а также оружия подводных лодок и стратегической авиации. Американцы пытаются заполнить этот район своими ракетами-перехватчиками на эсминцах, оборудованных системой «Иджис». США попытаются сбить наши ракеты в ходе этого конфликта. Также они сами будут пускать ракеты через это направление, а поэтому им важно, чтобы мы не могли их перехватить, — уверен Александров. — С одной стороны, наши системы ПВО предотвращают возможности американской авиации обнаруживать российские стратегические подводные лодки. С другой стороны, наша авиация препятствует американскому флоту подойти близко в некоторые районы, где могут находиться наши подлодки.

Напомним, 4 мая ударная группа кораблей НАТО в составе американских эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и британского фрегата «Кент» зашла в Баренцево море. В США пояснили, что предупредили Минобороны РФ о своих действиях для того, чтобы «избежать недопонимания, снизить риски и предотвратить непреднамеренную эскалацию». Сразу после этого Россия приняла решение провести собственные военно-морские маневры в регионе.