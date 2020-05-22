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Эксперт указал на важную роль Арктики в случае стратегической ядерной войны между РФ и США

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Эксперт указал на важную роль Арктики в случае стратегической ядерной войны между РФ и США

Частота военных учений стран-участниц НАТО в Арктике неуклонно растет. Военный эксперт Михаил Александров рассказал, как министр обороны Сергей Шойгу может защитить интересы России в данном регионе.

Военная активность НАТО нарастает

Страны НАТО усилили свою военную активность за счет приводимых учений в арктическом регионе. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

«По имеющимся оценкам, за последние пять лет страны НАТО в два раза увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в высоких широтах», — сказал он.

По словам Корчунова, к участию в мероприятиях НАТО стали часто привлекать неарктические страны. При этом он добавил, что происходит наращивание иностранных контингентов, дислоцированных на территориях стран НАТО.

Арктика под охраной

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров уверен, что в глобальном стратегическом противостоянии России и США Арктика является очень важным регионом. По его словам, у России «очень хорошие позиции» в арктическом регионе за счет наличия военных баз, системы противолодочной обороны, мощного флота и ледоколов.

«Главное преимущество американского флота – авианосные группы — в Арктике действовать не могут в связи со сложными погодными условиями. Там часто образуются туманы, волнения моря и ходят айсберги, которые могут ударить корабли. Зимой происходит обледенение довольно большой акватории, где корабли США и стран НАТО вообще не могут находиться, — рассказал Александров в беседе с ФАН. — В прошлом году в ходе учений флот НАТО попытался зайти в район Баренцева моря с авианосной группой, но быстро ретировались. Американский флот может выставить в Арктике только эсминцы, но нам есть, что этому противопоставить». 

Военный эксперт рассказал, почему через Арктику Шойгу может нанести ядерный удар по США

Что касается подводного флота, то, несмотря на большое количество атомных подводных лодок у США, у российского флота в совокупности больше подлодок, говорит военный эксперт. По его словам, это преимущество России перед НАТО достигается за счет дизельных субмарин. 

«Дизельные подводные лодки могут эффективно действовать вблизи берегов, а также они менее шумные, чем американские атомные подлодки. Российские субмарины представляют для американских подводных лодок серьезную угрозу. Вряд ли американцы как-то могут повлиять на эту ситуацию в Арктике», — сказал собеседник ФАН.

Военный эксперт рассказал, почему через Арктику Шойгу может нанести ядерный удар по США

Во время зимы в Арктике все покрывается льдом. Это обстоятельство не даст флоту США и стран НАТО зайти в акваторию этого региона, потому в его составе нет ледоколов, подчеркивает Александров, обращая внимание на важное преимущество России в Арктике. 

«У России большой ледокольный флот и он позволяет заходить нам в определенные места в Арктике, в которые американцы вообще попасть не могут», — пояснил военный эксперт. 

Военный эксперт рассказал, почему через Арктику Шойгу может нанести ядерный удар по США

Кроме того, Россия имеет военные базы на островах в арктической зоне, в том числе на Земле Франца-Иосифа и архипелага Шпицбергена. Таким образом, по мнению собеседника ФАН, «как бы НАТО не пыжилось, но в Арктике нам сделать ничего не сможет». Однако стоит обратить внимание, что регион будет играть важную роль в случае стратегической ядерной войны между Россией и США. 

«Это направление, через которое будет наноситься наш стратегический ядерный удар по США. Его нанесение возможно при помощи баллистических ракет, а также оружия подводных лодок и стратегической авиации. Американцы пытаются заполнить этот район своими ракетами-перехватчиками на эсминцах, оборудованных системой «Иджис». США попытаются сбить наши ракеты в ходе этого конфликта. Также они сами будут пускать ракеты через это направление, а поэтому им важно, чтобы мы не могли их перехватить, — уверен Александров. — С одной стороны, наши системы ПВО предотвращают возможности американской авиации обнаруживать российские стратегические подводные лодки. С другой стороны, наша авиация препятствует американскому флоту подойти близко в некоторые районы, где могут находиться наши подлодки.

Напомним, 4 мая ударная группа кораблей НАТО в составе американских эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и британского фрегата «Кент» зашла в Баренцево море. В США пояснили, что предупредили Минобороны РФ о своих действиях для того, чтобы «избежать недопонимания, снизить риски и предотвратить непреднамеренную эскалацию». Сразу после этого Россия приняла решение провести собственные военно-морские маневры в регионе.

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