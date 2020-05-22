 ФАН публикует маршрут поставки броневика Kirpi, показанный Ахмадом Мисмари

Оружейное эмбарго было наложено Советом Безопасности ООН в отношении Ливии еще в 2011 году. Но в арабских медиа регулярно публикуют все новые подтверждения того, что турецкая сторона в обход санкций продолжает поставлять в Триполи оружие, технику, боеприпасы, а также террористов и военных инструкторов из Идлибской зоны деэскалации.

Благодаря записям с видеорегистратора, установленного в одной из захваченных бронемашин Kirpi, продемонстрированным на пресс-конференции Ахмада Мисмари, можно проследить путь бронетранспортера из турецкого порта Измир до Триполи.

Бронеавтомобиль был изготовлен в городе Измир, на заводе компании «BMC».

Измир, Kemalpaşa, 35060 Борнова/Измир, Турция, 38°26'12.2"N 27°15'17.1"E

На видео имеются другие кадры с завода — например, цех контроля продукции, где проверяли работу видеорегистраторов.

По условиям соглашения, BMC должна была передать турецким военным 468 бронемашин Kirpi, однако поставила только 293 из них. За задержку в поставке оставшихся 175 Kirpi Министерство обороны Турции оштрафовало BMC на восемь миллионов долларов и расторгло контракт. После банкротства в 2013 году компания находится под контролем турецкого государственного сберегательного фонда TMSF.

На запись попало судно, при помощи которого осуществляется переброска техники. Вот кадры, на которых корабль ночью стоит в турецком порту «Измир».

Измир, Umurbey, 35230 Конак/Измир, Турция, 38°26'34.9"N 27°09'27.5"E

А утром прибыл в порт Триполи.

Тарабулус, Ливия, 32°54'23.5"N 13°11'05.4"E

Сопоставив изображение судна на видеозаписи с опубликованными ранее фотографиями в Сети, нам удалось установить его название – Amazon GIURGIULESTI.

Ранее в открытых источниках уже публиковалась информация о том, что данное судно, следуя под флагом Молдавии, прибыло в порт Триполи из турецкого порта «Самсун» и осуществило выгрузку вооруженных транспортных средств MRAP Kirpi II и Vuran.

После выгрузки бронемашину перегнали на стоянку в порту Триполи.

Стоянка в порту Триполи. Тарабулус, Ливия, 32°54'34.6"N 13°11'21.5"E

Потом колонна автомобилей направилась в аэропорт Митига. 32°53'40.4"N 13°15'2.4"E

Затем перевезли на юг Триполи. 32°54'23.3"N 13°11'2.6"E

Там броневик с другой военной техникой принимал непосредственное участие в боях.

Тарабулус, Ливия. 32°47'20.0"N 13°16'12.4"E

Также на камере сохранились видео тренировок бойцов ПНС и их сирийских наемников под контролем турецких инструкторов в порту Триполи. Учитывая сложность этой техники, для ее освоения и эксплуатации ПНС Ливии требуются услуги военных советников и передвижение в бронемашине лиц, которые, предположительно, являются сотрудниками ЧВК SADAT. Данные видео, по словам Мисмари, являются очевидным доказательством нарушения Турции резолюций Совбеза ООН по Ливии.

На фотографии, сделанной во время совместного патруля американских и турецких солдат в Сирии, на турецком военнослужащем (справа) представлен образец камуфляжа регулярных войск Турции. Данный камуфляж совпадает с камуфляжем личного состава, передвигающимся в броневике Kirpi по территории Ливии.