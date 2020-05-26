Что изменится в жизни россиян с 1 июня: кто получит выплаты на детей, куда можно поехать

Традиционно с начала первого летнего месяца россиян ждут нововведения. На этот раз новации касаются дополнительных выплат, на которые можно рассчитывать с 1 июня. Россиян ждут и другие изменения, связанные в том числе с постепенной отменой режима самоизоляции из-за пандемии, вызванной коронавирусом. Однако рассчитывать на заграничный отдых, к которому граждане РФ привыкли за последние годы, не стоит: ситуация с COVID-19 далека от разрешения, так что во избежание попадания в обсервацию отдыхать лучше в своем регионе.

Выплаты на детей от 0 до 15 лет включительно

Анонсированные меры правительства по поддержке семей с детьми на фоне уменьшения дохода граждан в условиях самоизоляции начнут исполняться с 1 июня. Россияне начнут получать по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно (эта выплата носит разовый характер). По пять тысяч рублей за апрель, май и июнь будет начислено на каждого ребенка от нуля до трех лет. Эта выплата не зависит от того, имеют ли родители право на материнский капитал.

Также предусмотрены дополнительные выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Такие семьи получат половину прожиточного минимума за каждый месяц, начиная с января. То есть, если малообеспеченная семья подаст заявление в июне, разовая выплата составит около 33 тысяч рублей, в дальнейшем деньги будут поступать ежемесячно.

Во избежание злоупотреблений предусмотрена проверка через ЗАГС сведений о регистрации детей, родители которых подали электронное заявление на выплату единовременной помощи.

Внутренний туризм: куда можно поехать

Россия вышла на уверенное плато по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это дает возможность регионам планировать постепенный выход из режима самоизоляции. Первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией. Также в некоторых регионах планируется открыть отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

Впрочем, покидать свой регион не рекомендуется: так в Крыму принято решение всех прибывших на полуостров помещать в двухнедельный карантин. При этом, если гражданин приехал по собственному почину, услуга по обсервации будет платной. Отметим, многие регионы предупреждают о двухнедельной обсервации для граждан, приехавших из Москвы, Подмосковья, Петербурга и других неблагополучных по COVID-19 районов.

Что касается организованного детского отдыха, этот вопрос еще прорабатывается. Возможно, в относительно благополучных по эпидемиологическим показателям районах дети получат возможность выехать в оздоровительные лагеря, не покидая пределов своего региона. Прорабатывается план организации двухнедельных смен (по типу карантина) без родительских дней.

Если эпидемиологическая ситуация позволит, планируется организовать летние городские лагеря для школьников. Пока же с 1 июня такие лагеря будут работать в онлайн-режиме: детям предоставят питание, а также возможность посещения онлайн-экскурсий и другие формы досуга при соблюдении режима самоизоляции. Онлайн-лагеря будут бесплатными.

Экономика после пандемии

Общенациональный план по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии, вызванной коронавирусом, в России поручено разработать к 1 июня. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Поддержка будет оказана как бизнесу, так и гражданам, и станет дополнением к трем пакетам помощи, уже действующим в России.

Долги и банковские переводы

С 1 июня приставы получат доступ к сведениям обо всех видах банковских счетов неплательщиков, это поможет оперативнее и более полно исполнять судебные решения. В то же время банки отменяют комиссии за денежные переводы граждан друг другу, если у участников сделки счета открыты в одном и том же банке, но в разных регионах. Эта мера начнет действовать с 14 июня.

Счета за ЖКХ снова подрастут

Увы, даже пандемия не остановит росит тарифов ЖКХ, в целом услуги в этой сфере во втором полугодии 2020 года подорожают примерно на четыре процента.

Правила регистрации безработных

Встать на учет в качестве безработных, имеющих право на пособие, можно будет, не нарушая режим самоизоляции: в онлайн-формате. Сведения о вставших на учет будут проверяться через структуры МВД (эта мера объявлена как временная).

Электронные трудовые книжки

До конца июня работодатель должен предупредить сотрудников о начале действия закона об электронных трудовых книжках. Сам закон уже действует с 1 января. Вся информация, внесенная в электронные трудовые книжки граждан, будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд РФ. При желании работник может сохранить бумажную версию трудовой книжки.

Пошлина на нефть

С 1 июня повышаются пошлины на экспорт нефти из России. Рост составит полтора доллара и достигнет 8,3 долл. за тонну. Также возрастут пошлины на высоковязкую нефть, светлые и темные нефтепродукты, масла, бензин и кокс. Пошлина на сжиженный газ останется нулевой.