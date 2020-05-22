Сафронов рассказал о тяжелом состоянии госпитализированного с COVID-19 Трушкина

Москва, 22 мая. Состояние сатирика Анатолия Трушкина, госпитализированного с коронавирусом, ухудшилось, периодически ему приходится дышать через кислородную маску. Об этом сообщил близкий друг юмориста, художник Никас Сафронов.

Трушкин, которому в октябре исполнится 79 лет, попал в больницу 9 мая. Тест на COVID-19 показал положительный результат.

«Анатолий Алексеевич находится в тяжелом состоянии. <...> Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой. И их наполняемость кислородом составляет всего 80%. <...> А еще у Толи повышенное давление», — рассказал Сафронов.

По словам художника, заболела и супруга Трушкина Наталья. Но у нее болезнь протекает в легкой форме, передает «Утро.ру». Женщина принимает антибиотики, а температура тела держится на отметке в 35,5 градуса.

«Молится за то, чтобы Толя поскорее поправился. Говорит, что у нее все время зажжена лампадка. И я молюсь, чтобы он побыстрее выздоровел», — добавил Сафронов.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в КНР в конце прошлого года, охватила практически весь мир. По последним данным, зафиксировано свыше пяти миллионов случаев COVID-19 и около 300 тысяч летальных. Всемирная организация здравоохранения еще в марте придала ситуации статус пандемии.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, в России выявили более 326 тысяч случаев коронавируса. При этом почти 100 тысяч пациентов удалось вылечить, около 3,2 тысячи скончались. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с распространением инфекции в России вышла на «уверенное плато».