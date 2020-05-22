Донбасс сегодня: бойцы ДНР ликвидировали группу националистов, армия Киева несет потери

Донбасс, 22 мая. Защитники ДНР дали мощную «ответку» националистам. На украинских минах гибнут военнослужащие Киева и мирное население Донбасса. Комбриг ВСУ организовал ликвидацию конкурента. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в Луганской и Донецкой народных республиках выдались относительно спокойными. Силы ООС осуществили один обстрел из орудия боевой машины пехоты и гранатометов на южном направлении ДНР — по селу Новоласпа. В пятницу утром в поселке Верхнеторецкое прямыми попаданиями украинских снарядов разрушены два жилых дома, повреждены газопровод и линия электропередач.

Армия ДНР дала мощный ответ украинским боевикам

Подразделения Народной милиции ДНР дали достойный ответ украинским силовикам, сообщают в управлении оборонного ведомства. Как установлено разведкой дончан, обстрел Верхнеторецкого с применением 120-мм минометов вели боевики 46-го нацбатальона «Донбасс» под руководством командира взвода — лейтенанта Пискулова с позывным «Крот». Батальон входит в состав 54-й механизированной бригады украинской армии.

После обстрела националистами Верхнеторецкого военные ДНР установили местоположение огневых точек противника и отработали на подавление. Результатом стало уничтожение двух минометов калибром 120 мм, повреждение еще одного миномета и гибель четырех националистов «Донбасса», включая командира взвода Крота. Позывные троих погибших рядовых — Шлем, Нацик и Кедр.

Мирные жители подрываются на украинских минах

От минирования местности подразделениями украинской армии страдают не только сами военнослужащие Киева, но и мирное население в зоне конфликта. Разведке Народной милиции ДНР стали известны новые факты установки минных заграждений вдоль дорог общего пользования. 58-я мотопехотная бригада ВСУ установила 900 противотанковых мин вблизи поселка Новгородское у города Дзержинск.

Личный состав 54-й бригады установил около 500 мин на полях в селе Троицкое Донецкой области. При этом местонахождение опасных предметов не сообщается ни сотрудникам ОБСЕ, ни местному населению.

Недавно в Марьинском районе на сельскохозяйственном поле во время выполнения весенних работ на мину наехал трактор. Водитель получил контузию.

Известно, что взрывное устройство установлено военнослужащими 28-й механизированной бригады ВСУ. За текущий год на минных полях подконтрольной Киеву территории Донбасса от подрывов на минах пострадало 79 мирных граждан.

Украинского полицейского ликвидировали по приказу комбрига ВСУ

По данным оборонного ведомства ЛНР, на территории Луганской области зафиксирована смерть полковника украинской полиции во время организованной им незаконной продажи оружия. Командир 93-й механизированной бригады Дмитрий Брызжинский, используя коррупционную схему по вывозу оружия из зоны ООС, продал националистической организации «Украинская добровольческая армия» (УДА) часть оружия и боеприпасов с военных складов бригады.

В список проданного вошли около двух тысяч патронов, 15 автоматов, пять ручных пулеметов и 16 гранат. Вывозом вышеперечисленного из зоны конфликта занимался полицейский Сергей Губанов — командир батальона «Луганск-1».

В селе Трехизбенка Луганской области злоумышленники организовали перевалочный пункт с тайным складом вооружения. По дороге к тайнику автомобиль Губанова подорвался на мине, которую накануне установили бойцы 93-й бригады. Сам полковник погиб, трое его подчиненных офицеров получили ранения. Источник из 93-й бригады сообщил военным ЛНР, что подрыв Губанова на мине организовал Брыжинский с целью устранить посредника.

Небоевые потери ВСУ

Военный автомобиль 93-й бригады ВСУ подорвался на мине, которой не оказалось на схеме минных полей. Во время взрыва один солдат погиб, еще трое ранены, рассказали корреспонденту ФАН в оборонном ведомстве ЛНР.

Личный состав украинских подразделений в ожидании наступления «террористов» проводил очередное хаотичное минирование территории без нанесения мест расположения взрывных устройств на карту минных полей. Следующим утром грузовик наехал на один из вновь установленных боеприпасов, результатом чего и стали новые потери.