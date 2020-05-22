Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Самолет авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» разбился недалеко от города Карачи. Крушение произошло за минуту до посадки. Он летел из города Лахор провинции Пенджаб. Лайнер упал на жилой район, в результате чего были повреждены несколько зданий. Есть ли жертвы на земле, пока неизвестно. По данным авиакомпании, на борту самолета находились 98 человек, точное количество погибших не сообщается. Но в сети появились кадры спасения одного из пассажиров. В МИД РФ заявили, что россиян среди погибших и пострадавших нет. На месте работают военные и спасатели.

Путин провел совещание по коронавирусу

Владимир Путин провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Глава государства отметил, что ситуация в стране в целом стабилизируется. Наблюдается позитивная динамика, она не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она есть.

«Так если еще неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавруса по России был 5,9%, то сегодня он составляет 3,5%. При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведенных тест-исследований, что, как уже говорил, позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжелых осложнений и ставить затем барьеры на пути распространения инфекции», — заявил президент.

Владимир Путин также подчеркнул, что сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение для того, чтобы снизить, локализовать риски и закрепить успехи, которые достигнуты в борьбе с эпидемией.

«Именно профилактика, широкое тестирование позволяют сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом надежности и прочности. Из 165 тысяч специализированных коек, развернутых для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч. Это, как мы видим, около 66%. Но, повторю, весь созданный резерв коечного фонда должен находиться в режиме постоянной готовности», — отметил российский лидер.

Также глава государства поручил Минздраву подготовиться к возможной второй волне заболевания. Которая, по мнению специалистов, прийти произойти в октябре, ноябре.