The National Interest оценил перспективы беспилотного Су-57

Москва, 22 мая. Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 может получить беспилотный режим. При этом США также заинтересованы в создании беспилотных истребителей. Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest.

В настоящее время в США разрабатывается программа, которая предполагает предоставление возможности пилоту F-22 или F-35 управлять группами беспилотных летательных аппаратов.

«Это существенно меняет тактическое уравнение, позволяя пилотируемым самолетам испытывать средства противовоздушной обороны противника и, возможно, даже проводить атаки с более безопасных дистанций», — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что в настоящее время управление беспилотниками осуществляется с наземных терминалов. Однако возможность управления дронами пилотом истребителя позволит повысить их эффективность.

«Алгоритмы, обеспечивающие беспилотный полет, достигли такой степени, что беспилотные истребители смогут быстро маневрировать, захватывать цели и быстро корректировать динамику», — пишет издание.

При этом разработчики отмечают, что использование беспилотных аппаратов не позволит заменить пилотов, так как именно человек обладает способностью адекватно оценивать ситуацию и принимать наиболее эффективные решения.