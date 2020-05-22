Джоан Роулинг раскрыла секрет, где придумала книгу о Гарри Поттере

Лондон, 22 мая. Известная британская писательница Джоан Роулинг раскрыла тайну, где она создавала одно из главных произведений в своей карьере — историю о волшебнике Гарри Поттере.

Фанаты писательницы часто отправляют ей фотографии с интересными локациями, которые могли бы вдохновить Роулинг. По их мнению, в Португалии есть пара местечек, чьи интерьеры напоминают первые романы автора.

Роулинг заявила, что никогда не была в книжном магазине «Библиотека Гарри Поттера» в Португалии. И ее творчество не связано с этой страной.

«Местом рождения» истории о Гарри Поттере была простенькая съемная комната в Лондоне, которая находилась над магазином спорттоваров.

СМИ очень часто называли Роулинг талантливой неудачницей, которую именно безденежье и страсть к литературе заставило писать. В книжном сообществе бытует легенда, что Роулинг писала книгу на салфетках, сидя в баре за кружкой пива.

В то время ей было 27-лет, она состояла в разводе воспитывала ребенка одна. Филолог, который остался без карьеры и каких бы то ни было перспектив. После смерти матери стало только хуже, но Роулинг смогла найти свой путь в литературе.