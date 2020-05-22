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Мэр Черкасс после критики Зеленского сообщил, что за ним следит СБУ

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Мэр Черкасс после критики Зеленского сообщил, что за ним следит СБУЧеркассы, 22 мая. Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко заявил, что постоянно находится под охраной сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), комментируя ситуацию с заведенными против него уголовными делами.

По словам чиновника, на протяжении нескольких недель около восьми представителей центрального управления находились в городе, чтобы составить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому справку о 19 делопроизводствах.

«Все дела, которые против меня возбуждали, быстро разваливались, кроме политического пиара от них ничего не было. Для меня эта цифра неизвестна… Теперь я хожу постоянно с охраной. Эта охрана не с моей стороны, я ее даже не вижу, потому что это работники СБУ, так называемого отдела сопровождения», — сообщил он о слежке.

Напомним, что ранее черкасские власти приняли решение возобновить работу рынков, салонов красоты, ресторанов, магазинов и других общественных мест с 1 мая, хотя на Украине продолжал действовать общенациональный карантин.

Президент раскритиковал главу города за досрочную отмену ограничений, а позднее стало известно, что украинские правоохранители возбудили в отношении руководства Черкасс уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

2 мая Бондаренко сообщил, что вызван на допрос в полицию. Он также заявил, что ему угрожает замглавы офиса президента Сергей Трофимов.

Тогда градоначальник обвинил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний и сообщил о намерении противостоять главе государства.

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Источник: Ukraina.ru
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