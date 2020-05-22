В Госдуме заявили, что провокации КПРФ могут привести к новой вспышке коронавируса

Москва, 22 мая. Необходимо ужесточить наказание для российских политиков, которые устраивают незаконные акции протеста, рискуя здоровьем граждан. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Марченко.

9 мая КПРФ и ряд левых народно-патриотических общественных организаций провели митинг в центре Москвы. Кроме того, члены и сторонники КПРФ провели шествие.

Марченко отметил, что проведение несанкционированных акций в условиях эпидемии коронавируса должно предполагать суровое наказание для их организаторов, передает «Политика Сегодня».

«Нужно ужесточать ответственность, потому что, когда это происходит во время эпидемии, организаторы таких митингов и акций подставляют людей под угрозу заражения. Это может повлечь за собой и смерть, и серьезные проблемы со здоровьем… Надо обратить на это внимание и всех провокаторов, которые в период общей беды пытаются тут что-то устраивать, нужно сурово и жестко наказывать», — пояснил Марченко.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 5,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 332 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек скончались. Более 99 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц. В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.