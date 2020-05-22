Медики сообщили о 32 выживших при крушении самолета в Пакистане

Карачи, 22 мая. По меньшей мере 32 человека выжили при крушении самолета «Пакистанских авиалиний» неподалеку от Карачи, их госпитализировали. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на медиков.

Так, 15 человек отправили в Гражданский госпиталь Карачи, еще 17 (девять мужчин и восемь женщин) — в госпиталь имени Джинны.

Лайнер Airbus A320, выполнявший рейс Лахора — Карачи, потерпел крушение в пятницу за минуту до посадки. По предварительным подсчетам, в самолете находился 91 пассажир: 85 летели в эконом-классе и шесть — в бизнес-классе.

В районе падения лайнера повреждены несколько жилых домов. Как пишет НСН, из-под обломков спасатели достали около 20 местных жителей.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места крушения лайнера. На видеозаписях видны огромные клубы дыма, окутавшие практически все небо.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в комментарии Федеральному агентству новостей предположил, что у потерпевшего крушение в Пакистане Aibus A320 могла отказать электродистанционная система управления (ЭДСУ). Еще одним фактором могли послужить проблемы с механизацией крыла, так как на опубликованных видеозаписях видно, что в какой-то момент самолет сделал «кивок».

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования лидеру Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Имрану Хану в связи с крушением пассажирского самолета.