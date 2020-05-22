«Да друзья мы с ним»: Гусев ответил обматерившему его Михалкову

Известный российский журналист, главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев сильно удивился тому, что знаменитый актер и режиссер Никита Михалков нелицеприятно прошелся по нему в новом выпуске своей программы «БесогонTV». Более того, он заявил, что находится с Михалковым в дружеских отношениях.

Председатель Союза журналистов Москвы весьма эмоционально отнесся к информации о том, что Михалков в грубой форме отозвался о нем в передаче под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».

Подробности эфира в YouTube Гусеву пересказал корреспондент Федерального агентства новостей, так как он «Бесогон» «вообще не смотрит».

«Да вы что?! — воскликнул главред «МК» в ответ на слова о том, что Михалков обратился к нему с грубым вопросом, сформулированным матом. — По поводу чего? Я вообще по Никите никогда не выступаю, не высказываюсь, потому что мне как-то особо нет интереса [делать это]».

Напомним, Михалкову очень не понравилась фраза Гусева, сказанная якобы в интервью изданию Daily Storm, что «Бесогон» — передача, «рассчитанная на быдляк».

«Я, по-моему, вообще такого не говорил, — отметил собеседник ФАН. — Надо посмотреть. Если честно, я не помню вообще… А где это я мог сказать? Daily Storm? Что такое Daily Storm? Я даже не знаю, что это такое. По-моему, я с ними никогда не говорил. Это фейк какой-то, наверное. Да друзья мы с ним!»

Глава Союза журналистов Москвы заявил, что сам будет узнавать все подробности случившегося.

Ранее на YouTube был опубликован новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонTV» под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нем актер и режиссер, как и обещал, поговорил о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск — «У кого в кармане государство?»

От Михалкова больше всего досталось журналисту и телеведущему Владимиру Познеру и Павлу Гусеву.