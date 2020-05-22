Госдеп и Грузия. Альгис Микульскис о сотрудничестве во имя русофобии

Меньше месяца прошло с тех пор, как стало известно о том, что агентство США по международному развитию, небезызвестное USAID, перечислило 7,5 миллиона долларов на программу «информационной интеграции» Грузии. Причем целей этого финансового вливания никто не скрывал — в сопроводительном документе черным по белому было написано:

«Россия оказывает на Грузию пагубное информационное влияние, занимается дискредитацией западных институтов ЕС и НАТО, настраивает общественное мнение против них, распространяет чувство неопределенности, страха и поляризации среди населения. Распространяет теории заговора, полуправды и дезинформации против Европы и США».

То есть понятно, что немаленькая сумма пойдет на противодействие России и на ее дальнейшую демонизацию в глазах грузинского общества. Ну, что ж… России не привыкать к подобным вывертам «уважаемых партнеров» и методы их парирования имеются. Другое дело, что «партнеры» эти не собираются останавливаться на уже достигнутом — а достигли они многого, градус русофобии политических элит Грузии не снижается сегодня и, судя по всему, не будет снижаться завтра. Не будет, потому что, как стало известно, свой «царственный взор» на закавказскую страну решил обернуть и Госдеп. Путем выделения гранта на реализацию программы «Укрепление системы образования в области журналистики в Грузии». Более подробно — в описании этой инициативы:

«Американские некоммерческие и неправительственные организации, аккредитованные высшие учебные заведения могут подать заявки на реализацию годичного проекта по содействию профессиональному развитию грузинских преподавателей в области СМИ из государственных и частных высших учебных заведений в рамках интенсивной учебной стажировки по программам подготовки специалистов в сфере СМИ и журналистики в американских вузах, а также дополнительного посещения американских медиаорганизаций и ассоциаций журналистского образования».

Сумма, конечно, невеликая — речь идет «всего лишь» о четверти миллиона долларов — но последствия ее «освоения» грузинскими преподавателями журналистики ждать себя не заставят. Потому что те, кто будет их обучать в США — все эти «некоммерческие и неправительственные организации» — вряд ли прописывали в учебных планах такие дисциплины, как «Создание и продвижение положительного образа России» или «Дальнейшее развитие культурных связей с северным соседом». Следовательно, через год-полтора нужно ожидать еще одного всплеска антироссийской риторики в печатных и электронных СМИ Грузии и дальнейшего погружения грузинского общества в котел русофобии.

Что делать в этой ситуации России? Ну, политико-экономических методов приведения Грузии «в чувство» много. Думается, нужно подождать видимых результатов вышеописанной американской «благотворительности» и, когда они появятся — а они появятся! — переводить тумблер «Санкции» в положение «Вкл». Время увещеваний прошло еще вчера, а достаточно спокойное нынешнее отношение российской власти и самих россиян к непрекращающимся выходкам Тбилиси следует рассматривать исключительно в рамках поговорки о том, что «русские медленно запрягают, но быстро едут».