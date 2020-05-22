Главные новости 22 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 22 мая.

Очевидцы публикуют в Сети кадры с места крушения пассажирского самолета авиакомпании «Пакистанские авиалинии» возле Карачи. В Сети появились видео с места крушения самолета возле Карачи.

Международная группа исследователей установила, что ткани легких жертв коронавируса имеют характерное отличие. Названа особенность легких, выявленная у скончавшихся от COVID-19 пациентов.

Украинские силовики вели обстрел района Ясиноватой. Военные ДНР подавили огневые точки ВСУ.

Гаврилова ранее отмечала, что ей «очень больно и тяжело», и попросила дать ей время, чтобы прийти в себя. Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним.

Невролог Ирина Вереютина посоветовала для снижения температуры тела принимать парацетамол. Врач предостерегла пациентов с коронавирусом от приема аспирина и анальгина.

Украинские СМИ рассказали об учениях НАТО в Латвии, которые, по их мнению, служат угрозой Российским войскам. Украина показала «бронированный кулак» НАТО у российских границ.

Сообщается, что среди жертв житомирского охотника оказались действующие украинские военные. Они были давно с ним знакомы. Установлены детали массового убийства военнослужащих Нацгвадии Украины под Житомиром.

Сергей Глушко заявил, что артисты сильно пострадали от пандемии. Лишившийся фитнес-центра Тарзан потребовал помощи от государства.

Движение «Юнармия» готовится на следующей неделе отметить юбилей — пять лет с момента создания. Юность в красных беретах: почему «Юнармии» стоит доверить воспитание подростка.

По мнению политолога, главе Украины следует перестать замалчивать главные проблемы и начать налаживать отношения с РФ. Сатановский посоветовал Зеленскому заняться проблемами Украины вместо рассуждений о Крыме.