Украина оказалась на грани крупнейшего в своей истории транспортного коллапса 

На днях Независимая ассоциация перевозчиков Украины выступила с заявлением, в котором призвала официальный Киев в экстренном порядке выделить государственным и частным транспортным предприятиям до 10 млрд гривен на восстановление инфраструктуры. Как отметили авторы обращения, если в течение ближайших нескольких недель правительство не перечислит на соответствующие счета необходимые средства, сразу после снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, на маршрутные линии не выйдут сотни тысяч единиц автобусов, троллейбусов, трамваев и даже железнодорожных составов. Отдельные предприниматели грозят блокировать украинскую столицу «всеми подручными машинами». Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Сопредседатель правления одного из киевских трамвайных депо Степан Панюта (фамилия изменена) клятвенно пообещал отправить в утиль сразу девять вагонов, которые, по его собственным словам, «могли бы еще курсировать и курсировать по всему Киеву». Свой предполагаемый демарш Степан Николаевич объясняет предельно просто: из-за новых карантинных правил возглавляемая им организация ежедневно несет миллионные убытки, и в данном конкретном случае депо вполне может распрощаться с частью подвижного состава для того, чтобы выплатить работникам возникшие долги по зарплате.

«Сейчас в условиях болезни (речь идет о COVID-19. — Прим. ФАН) мы можем запускать в среднестатистический трамвайный вагон не более 15–20 пассажиров, — пояснил он. — Даже если я распоряжусь вывести в город все наши вагоны, включая находящиеся в аварийном состоянии, мы не получим и десятой доли той прибыли, которую получали до карантина. Нам проще свернуть деятельность».

Далее пан Панюта предположил, что его точку зрения разделят «и другие коллеги-транспортники».

Предположение оказалось верным. Накануне о временном прекращении своей работы заявили около 70 крупных частных транспортных предприятий на всей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса.

«Из-за карантина мое предприятие потеряло около миллиона гривен (более 3 млн рублей. — Прим. ФАН), — заявила в доверительной беседе с корреспондентом ФАН глава фирмы-перевозчика из Днепропетровской области Галина Толстых. — В «Богдане» (микроавтобус украинского производства, рассчитанный на городские и районные перевозки. — Прим. ФАН) я сегодня могу по закону разместить только 15 человек вместо 45 или даже 60. Следовательно, мне нет смысла дальше работать в этой [транспортной] сфере».

Как ни странно, общее мнение поддерживают и сотрудники местных таксомоторных фирм, включая так называемых «частников». Несмотря на то, что в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и других крупных городах Украины стоимость услуг такси выросла в пять, а порой и десять раз, таксисты в отношении своего будущего выражают крайнюю озабоченность.

«Я за последнюю неделю отвез сразу пять клиентов и получил за это «целых» две тысячи гривен, — рассказал киевлянин Артур. — Раньше такую сумму я мог бы заработать всего за день, сейчас же у нас огромная конкуренция. А ведь мне приходится платить налоги и содержать автомобиль. Без помощи государства в нынешней обстановке мне не обойтись».

Похоже, без помощи государства «в нынешней обстановке» не обойтись и главному украинскому железнодорожному перевозчику — компании «Укрзализныця» (УЗ). По некоторым данным, из-за простоя абсолютного большинства пассажирских вагонов и ограниченного функционирования системы товарных перевозок УЗ уже понесла убытки в размере 800 млн гривен.

«И это только приблизительная сумма, — отметила в комментарии ФАН общественный активист Валентина Горох. — Даже после полной отмены карантина COVID-19 украинцы не смогут в полной мере воспользоваться транспортными услугами: у людей просто не осталось денег на поездки в автобусах, электричках и поездах, не говоря уже о путешествиях на самолетах. Единственная надежда здесь на президента и правительство, но и они, наверное, ничего поделать здесь не смогут».

Тем временем Министерство инфраструктуры Украины пообещало возобновить транспортное сообщение в стране уже с 29 мая. На первом этапе в областных центрах будет открыто движение автобусов, троллейбусов и трамваев, а в середине июня на рейсы выйдут скоростные межобластные поезда.