Лена Миро подыскала «нищему» Тарзану варианты работы на время пандемии

Москва, 22 мая. Блогер Лена Миро обрушилась с критикой на певца и бодибилдера Сергея Глушко, известного как Тарзан, который пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. Она предложила популярному артисту, который ранее позавидовал пенсионерам, пойти работать на стройку.

Ранее муж певицы Наташи Королевой заявил, что пандемия сильно ударила по семейному бюджету, и его семья столкнулась с нехваткой денег. В связи с этим артист, пожаловавшийся на нищету, задался вопросом, почему российские власти не помогают деятелям культуры, отдавая предпочтение пенсионерам и врачам, указал «Царьград».

Блогера шокировало заявление Тарзана, который, как и многие артисты, до эпидемии «лупил бабло с выступлений», жил на широкую ногу, скупал особняки и «жрал за пятерых». Возмутившись высказыванием бодибилдера, Миро напомнила, какая пенсия у врачей и учителей, которые десятки лет работали не покладая рук.

Звездный блогер отметила хорошую спортивную форму Тарзана и подсказала артисту, куда можно податься, чтобы обеспечить свою семью.

По мнению Миро, Глушко может пойти работать на стройку, доставщиком продуктов, санитаром в больницу.