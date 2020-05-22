Жители ЮАР могут остаться без знаменитого воппера Burger King​​​​​​​

Претория, 22 мая. Южноафриканская инвестиционная компания Grand Parade Investments (GPI) 21 мая заявила, что продолжит отчуждение своих акций в Burger King.

Еще в феврале GPI приняла решение продать все свои акции Burger King South Africa, что составляет 95,36% всех акций, инвестиционному фонду ECP Africa Fund, основанному панафриканской частной инвестиционной компанией Emerging Capital Partners.

Проблемы у южноафриканского Burger King начались еще до карантина. Но если до общенационального локдауна как-то удавалось удерживать знаменитый общепит на плаву, то после введения строгой изоляции бизнес стал нерентабельным. Даже ослабление ограничений в начале мая 2020 года, в результате которого ресторанам была разрешена доставка, не исправило ситуацию в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что закупочная цена для Burger King составляла 670 млн рандов.

В марте прошлого года GPI заявила, что она закроет свои филиалы Dunkin Donuts и Baskin Robbins в Южной Африке, убытки которых составили более 70 млн рандов. Компания пыталась найти заинтересованных лиц для продажи, но за отведенный срок не получила серьезных предложений, что привело к ликвидации предприятий.