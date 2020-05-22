Готовивших теракты бандитов нейтрализовали в Дагестане

Махачкала, 22 мая. Правоохранители ликвидировали в Дагестане шесть боевиков, которые готовили террористические акты, сообщила пресс-служба информационного центра Национального антитеррористического комитета.

Бандитов обнаружили в лесу недалеко от поселка Гоксув. При попытке задержания боевики оказали вооруженное сопротивление, использовав гранаты и автоматическое оружие.

«Ответным огнем бандиты нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.

Во время операции один боец спецназа получил ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Среди мирных жителей никто не пострадал, отметил НСН.

«По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ1 (запрещена в России), координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности», — заявили в НАК.

Напомним, Федеральное агентство новостей провело расследование, посвященное преступной деятельности журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова. В частности, выяснилось, что сотрудник издания имеет связи с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, а его деятельность щедро оплачивается беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

1 Организация запрещена на территории РФ.