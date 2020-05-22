В Минобороны Турции заявили, что Анкара продолжит разведывательную деятельность в Сирии

Анкара, 22 мая. Анкара продолжит разведывательную и наблюдательную деятельность в Сирии. Об этом заявили в Минобороны Турции.

Анкара ведет в САР операцию «Источник мира», направленную против курдских вооруженных формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК).

В оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 19 мая турецкими спецподразделениями были нейтрализованы 10 боевиков РПК, и общее число уничтоженных боевиков в районе операции за май достигло 66.

Турции удалось отремонтировать станцию Аллюк, которую члены РПК привели в неисправное состояние, и обеспечить водой город Хасака и прилетающие районы. Однако из-за периодической приостановки работы ГЭС в Тишрине боевиками подача воды в Хасаке по-прежнему не может функционировать в полной мере.

Отмечается, что с 1 апреля, благодаря совместным усилиям РФ и Турции, была обеспечена поставка 10 мегаватт электроэнергии (хотя региону необходимо 70 мегаватт), а также отремонтирована значительная часть линий электропередач и подстанций в Телль-Абъяде и Рас аль-Айне.

С помощью дополнительных мер с марта этого года удалось обеспечить чистой водой Телль-Тамр и Хасаку.

В Минобороны Турции подчеркивают, что заявления РПК об отключении Анкарой водоснабжения не соответствуют действительности.