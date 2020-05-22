Большинство россиян не поддержали запрет на прием в школы детей без прививок

Москва, 22 мая. Россияне отреагировали на предложение сенаторов запретить принимать в школы, детсады и вузы детей из семей противников вакцинации. Большинство участников соцопроса против такой инициативы.

Шесть из десяти россиян не поддержали предложение сенаторов, что подтверждается результатами опроса компании Superjob. Не против запрета только 15% респондентов, еще 24% опрошенных затруднились ответить, остальные 61% респондентов негативно отреагировали на инициативу.

Эксперты компании отмечают, что много противников этой идеи нашлось среди людей старше 45 лет. Респонденты прокомментировали, что у каждого ребенка есть право на получение образования вне зависимости условий.

Дети, которым не поставили прививку, не являются угрозой для остальных, считают другие опрошенные. Россияне считают, что в образовательных учреждениях есть место и для привитых детей и для тех, чьи родители от прививки отказались.