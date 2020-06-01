Как изменятся доходы россиян в 2020 году: мнения экспертов

С 1 июня многие страны начинают снимать ограничения для бизнеса, введенные из-за коронавируса. За эти несколько месяцев пандемия оказала влияние на всю мировую экономику: страдают предприятия, сокращаются рабочие места. Страны ЕС, США, Россия, равно как и другие государства, в срочном порядке принимают различные меры для того, чтобы придать новые импульсы экономическому росту.

Что касается России, то сегодня экономисты дают более пессимистичные, чем Минэкономразвития (МЭР), прогнозы снижения реальных располагаемых доходов россиян. Если в МЭР ожидают спада на 3,8% по итогам нынешнего года, то опрошенные Федеральным агентством новостей эксперты предрекают гораздо существенное сокращение — более чем на 9%. А вот в прогнозах роста и ведомство и эксперты совпадают: не раньше чем через год начнется рост реальных доходов жителей России.

Реальные располагаемые доходы населения России могут сократиться на 6,8-9,1% по итогам 2020 года. Основной удар может прийти со стороны оплаты труда и доходов от предпринимательской деятельности, — такую оценку специально для ФАН подготовили эксперты компании «БКС Премьер». Так, падение доходов от предпринимательской деятельности во II и III кварталах может составить порядка 20 и 25% год к году соответственно, прогнозирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. При этом доходы от оплаты труда могут упасть на порядка 15% и 5% в ближайшие два квартала.

«Столь существенное снижение данных компонентов дохода, на наш взгляд, может определяться ограничительными мерами, уходом с рынка многих субъектов малого и среднего бизнеса, ростом совокупного уровня безработицы в РФ более чем в два раза — до уровней, вероятно, выше 10% в 2020 году», — поясняет эксперт.

Свой вклад в снижение реальных доходов граждан, как следует из слов аналитика, может внести и рост цен. Ожидаемая инфляция по итогам 2020 года составит 4-6,5%. Это выше показателей 2019 и 2018 годов (по данным Росстата, 3% и 4,3% соответственно). При этом в Центробанке прогнозируют, что темп роста цен по итогам нынешнего года окажется в диапазоне 3,8-4,8%.

Так как режим самоизоляции в России ввели 28 марта, а Росстат не публикует данные по месяцам, то очень сложно давать оценки, особенно не видя статистики за апрель-май, рассуждает заместитель руководителя рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Ковалева. Впрочем, она убеждена, что с реальными доходами во II и III кварталах этого года будет хуже, чем в январе-марте 2020-го.

«Снижение во втором квартале может достигать 15-20%, а в целом по 2020 году сокращение реальных располагаемых доходов может составить от 6 до 10%», — прогнозирует эксперт.

По оценкам НРА, потери доходов россиян только во II квартале могут составить 742 млрд рублей.

Ранее 22 мая Минэкономразвития РФ оценило спад реальных располагаемых доходов россиян на 3,8% в 2020 году. При этом рост показателя возможен, по мнению экспертов ведомства, уже в следующем году — доходы населения и заработные платы увеличатся на 3% в реальном выражении. Такая динамика обусловлена тем, что антикризисные меры господдержки замедлили снижение доходов, рассказывал 27 мая министр экономического развития Максим Решетников. Напомним, власти приняли в марте-мае три пакета антикризисных мер, направленных на поддержку россиян и бизнеса.

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявляла, что в Евросоюзе снижение деловой активности в связи с распространением коронавируса приведет к сокращению экономики минимум на 5%. ЕС, по ее мнению, может столкнуться в 2020 году с ощутимой рецессией, при этом свыше 30 млн человек в ЕС рискуют потерять работу, подсчитали в Еврокомиссии.

В США безработица в апреле выросла во всех 50 штатах, свидетельствуют данные американского Минтруда. Только в марте уровень безработицы в Штатах подскочил с 4,4% до 14,7%. Пандемия коронавируса оказала разное по степени, но все же разрушительное влияние на местный рынок труда, следует из данных американского ведомства.