Конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» стал международным

В России под эгидой Минприроды проходит конкурс детского рисунка «Разноцветные капли». Заявки на участие подали не только ребята из России, но и с Украины, из Белоруссии и Турции. К настоящему моменту в общей сложности поступило более 3,5 тысячи работ.

Организатором конкурса выступает ФГБУ «Центр развития ВХК», мероприятие проводится в шестой раз. С 2014 года оргкомитет принял более 50 тысяч работ. Участвуя в конкурсе, дети не только раскрывают свои творческие способности, но и задумываются о значимости воды в жизни человека, а также и о влиянии, которое мы оказываем на экологию.

Прислать свои работы могут все желающие в возрасте от 3 до 18 лет, пройдя до 31 мая регистрацию и загрузив свои работы на сайте разноцветныекапли.рф. Количество работ не ограничено, главное их соответствие одной из пяти тем: «Вода России», «Времена года», «Уникальные водные объекты», «Добровольцы Вод». И одной специальной номинации — «75-летие Победы в Великой Отечественной войне».

Жюри предстоит определить победителей в 22 номинациях: «Образ воды», «Вода — это жизнь», «Страна воды», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Озеро Байкал», «Телецкое озеро», «Ладожское озеро», «Онежское озеро», «Река Волга», «Река Обь», «Река Енисей», «Река Дон», «Река Амур», «Река Урал», «Река Печора», «Добровольцы акции «Вода России» очищают родные берега», «Роль водных объектов в деле Победы», «Памятные места».

Все участники конкурса получат почетные дипломы, а авторы трех работ-победителей — подарочные сертификаты от Минприроды России. Увидеть лучшие работы можно будет на сайте федерального информационно портала о воде voda.org.ru и в официальных аккаунтах социальных сетей.