Делегации Бенгази и Дерны поддержали план Салеха по Ливии

Аль-Кубба, 22 мая. Председатель Палаты представителей Агила Салех провел встречу с делегациями из Бенгази и Дерны для обсуждения урегулирования кризиса в Ливии. Главной темой, поднятой на переговорах, стала мирная инициатива, ранее предложенная Салехом.

Фатхи Абдель Карим аль-Марими, советник Палаты представителей по вопросам взаимодействия со СМИ, уточнил, что на встрече с Салехом присутствовали профессора университетов Омара Мухатара и Бенгази, а также члены экспертного совета Киренаики. Специалисты обсудили план Салеха по стабилизации ситуации в стране и его реализацию.

На второй встрече с делегацией из города Дерна, в состав которой вошли писатели и высокопоставленные лица, помимо инициативы также были подняты вопросы, связанные с восстановлением Дерна. Члены делегации рассказали о ходе восстановительных работ, продемонстрировав ряд готовых объектов.

Напомним, председатель Палаты Представителей Агила Салех совместно с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром предоставили ливийскому народу план по созданию гражданского государства. Все процессы по урегулированию кризиса должны происходить при участии международного сообщества. Одним из главных пунктов инициативы стало формирование нового состава Президентского совета, членов которого выберет сам народ.