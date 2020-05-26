Журавко предрек судьбу журналиста, назвавшего украинцев «паскудными и орусевшими»

Экс-депутат Рады Алексей Журавко предрек судьбу львовского журналиста, грязно обругавшего сограждан за пророссийские настроения. Ранее стало известно, что украинский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбительно высказался о согражданах, назвав свой народ «паскудным и орусевшим». Скандальное заявление Дроздов сделал на своем YouTube-канале.

Кроме того, Дроздов озвучил такие нелестные мнения об украинцах:

— испорчены технологиями Кремля; — бесталанное, беспринципное, нетщеславное — никакое население; — не стремятся к построению своего национального пространства; — соглашаются на пространство, которое идет с северо-востока (то есть, из России. — Прим. ФАН): с готовыми фильмами, готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино; — привыкли к длительной оккупации.

И так далее.

По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, то, что делает Дроздов, является преступлением. Своими словами львовский журналист разжигает ненависть и провоцирует войну.

«Я этого мерзопакостного человека знаю лично и могу сказать, что он является самым настоящим фашистом и коллаборационистом, — эмоционально отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Если на Украине что-то изменится в лучшую сторону, Дроздов точно сядет в тюрьму. Думаю, любой непредвзятый суд признает его преступником, виновным в разжигании ненависти. Считаю, что по нему тюрьма просто плачет».

По вине таких провокаторов на Украине вот уже шестой год льется кровь, продолжается вооруженный конфликт в Донбассе, считает Журавко.

«Это идеологический полицай, бандеровец, который сеет ненависть, — продолжил экс-депутат Рады. — Считаю, что такие люди должны быть немедленно изолированы. Знаю, что у этого Дроздова есть два гражданства. Он подготовил себе запасной аэродром, так что в случае чего — просто сбежит. Но за горе, которое он принес народу, а особенно Донбассу, он должен понести наказание. Пуля порой не так страшна, как слово. Пуля убьет одного, а слово убивает тысячи и тысячи».

По мнению собеседника ФАН, на таких как Остап Дроздов во многом лежит ответственность за разгул национализма на Украине.

«Такие как Дроздов убивают страну, они заражают людей Украины бациллами ненависти, фашизма, после таких высказываний льется кровь. Это все на его совести. Уверен, за глумление над Украиной, над ее историей, над ее истинными героями его ждет возмездие. Ведь именно из-за таких как он на Украине русскоговорящие убивают таких же русскоязычных. Возмездие не за горами», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Остап Дроздов отличился заявлением, что в «самом украинском» городе Львове можно разговаривать только по-украински. Он также назвал Донбасс наихудшим регионом и сравнил его жителей с животными.

Отметим, за свою позицию Алексей Журавко подвергся идеологической цензуре — его аккаунт в американской социальной сети Facebook был в очередной раз заблокирован.