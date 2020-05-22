Онищенко советует отказаться от слов «плато» и «волны» при анализе ситуации по коронавирусу

Последние данные по распространению коронавируса в России могут говорить о начале стабилизации эпидемиологической ситуации, считает врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В то же время Онищенко резко против использования таких немедицинских терминов, как «плато», «первая волна», «вторая волна» и так далее.

Ранее о том, что распространение коронавируса в России вышло на плато, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хотела бы еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, — уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особого внимания и неукоснительно соблюдения всех требований», — заявила Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

О начале стабилизации действительно можно говорить, а вот от немедицинской терминологии главе Роспотребнадзора стоит воздерживаться, считает заслуженный врач России, академик РАН, первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«У медиков есть терминология, которой нужно придерживаться, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Бывает рост заболеваемости, эпидемический рост заболеваемости, пандемический рост заболеваемости, бывает стабилизация эпидемиологической обстановки, а они — «плато». А еще больше меня раздражает слово «волны» — «первая волна», «вторая волна», ну просто несостоявшиеся мореплаватели!»

Отвечая на вопрос о перспективах стабилизации эпидемиологической обстановки, Онищенко проанализировал последние данные по заболеваемости COVID-19 в Москве.

«Были хорошие показатели по Москве, когда выписалось на тысячу человек больше, чем поступило в больницы. Если эта тенденция сохранится, то есть число выздоровевших будет стабильно превышать число выявленных заболевших, тогда можно будет говорить о стабилизации заболеваемости. А не «плато» и, слава богу, не «волны» — все это вульгарные безграмотные неологизмы», — отметил Геннадий Онищенко.

На пятницу, 22 мая, в России выявлено 326448 заболевших, из них 8894 — за последние сутки. Выздоровели 99825 человек, скончались 3249 заболевших. 2988 новых случаев заражения зарегистрировано в Москве, 824 — в Подмосковье, 389 — в Петербурге.