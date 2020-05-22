Российские СМИ подхватили вброс ПНС о поставке истребителей Миг-29 в Ливию

Вбросы нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) о «присутствии» российского военного контингента, а также «переброске» военной техники послужили прелюдией для очередной информационной атаки против Ливийской национальной армии (ЛНА). В российском сегменте СМИ появились сообщения, что некие истребители нанесли удар по боевому кораблю Турции вблизи ливийского порта ас-Сидра. Никаких доказательств, кроме старых снимков от 18 февраля 2020 года, к публикациям приложено не было.

Накануне некоторые западные издания, поддерживающие террористов ПНС, опубликовали серию материалов о передаче военных истребителей РФ МиГ-29 на сторону фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара. Однако, как и ранее, авторы пропагандистских текстов не предоставили ни одного свидетельства к широко озвученным в американской прессе обвинениям.

Распространение информации о якобы имевшей место быть поставке российской военной техники в Ливию послужило основой для очередной информационной атаки против Ливийской национальной армии. Только на этот раз не на Западе, а в российском сегменте СМИ. Неизвестные ранее медиа-ресурсы «Недвижимость.RU», «Территория новостей», «ГЛАС.RU» и «Avia.pro» неожиданно «заинтересовались» ливийской повесткой и разместили на собственных сайтов ложные публикации об атаке истребителей на турецкий военный корабль, ссылаясь на иностранную организацию The Cavell group.

Последняя позиционирует себя компанией, которая известна во всем мире благодаря «передовым подходам к обучению разведывательной деятельности в условиях риска и повышению моральной устойчивости для отдельных лиц и организаций, работающих в агрессивной среде». Эта структура является первоисточником ложной информации.

Авторы вброса не учли, что в качестве доказательства проиллюстрировали «новость» старыми снимками из Сети, а также, что турецкий военный корабль не может находиться в порту, который контролирует Ливийская национальная армия. Анкара выступает на стороне незаконно узурпировавших ливийскую власть террористов ПНС, против которых выступает фельдмаршал Хафтар. Поэтому вероятность присутствия турецкого военного контингента на территории ЛНА равна нулю.

Напомним, все сообщения американской прессы и все спекуляции по данной теме были опровергнуты специальным представителем РФ в Совете Безопасности ООН, заместителем министра иностранных дел, чрезвычайным и полномочным послом Василием Небензей. Политик дал четкий ответ: в Ливии нет никаких связанных с Россией военных структур. Также это подтвердил глава Института исследований России Салих Йылмаз, подчеркнув, что Москва не отправляла в североафриканское государство никаких самолетов.