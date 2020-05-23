«Имарат Кавказ»*: Почему «государство» боевиков было обречено на поражение

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии экстремистских организаций. Данный текст не является пропагандой экстремизма и носит исключительно информационный характер.

К началу 2018 года террористическая организация ИГИЛ1*, некогда удерживавшая значительные территории Ирака и Сирии, оказалась разгромлена. Таким образом это образование, претендовавшее некогда на статус самого настоящего государства, повторило судьбу другой террористической группировки, появившейся задолго до этого на юге России. Ее члены тоже грезили об установлении власти шариата в рамках собственной независимой страны, а на деле — лишь делили власть, деньги, жен и соревновались в кровожадности.

В рамках проекта «Антитеррор» редакция Telegram-канала Daily War рассказывает о судьбе виртуального государства террористов — «Имарат Кавказ»1*.

В конце 2006 года президент России Владимир Путин заявил, что можно говорить о завершении контртеррористической операции в Чечне. И хотя это был еще не конец череды конфликтов на Северном Кавказе, но курс на стабилизацию региона был отчетлив — силовики контролировали большую часть территорий, основные лидеры террористов, в особенности так называемый президент Ичкерии Аслан Масхадов и полевой командир Шамиль Басаев, были ликвидированы.

Вторая война в Чечне окончательно перешла в условно партизанскую фазу. А боевики, прежде всего придерживающиеся сепаратистских настроений, не могли больше рассчитывать на независимость так называемой Ичкерии. И если для них существовала альтернатива — сдаться властям (кроме того, в зависимости от степени участия в бандформировании это не всегда значило уголовное преследование), то для сторонников радикального ислама настали тяжелейшие времена. Падал уровень поддержки как среди лояльного местного населения, так и из-за границы. Но выход вскоре был найден.

Занимавший пост «президента» Ичкерии Доку Умаров 7 октября 2007 года отказывается от своего статуса и объявляет о создании отдельного исламского государства1 «Имарат Кавказ», а себя провозглашает амиром. Задумка боевиков была проста — им нужна не только Чечня, а весь Северный Кавказ.

Если раньше боевики делали упор на тему того, что необходимо отстаивать независимость от России, то теперь главная роль в пропаганде нового движения отводилась религиозному фактору. «Имарат Кавказ» должен был стать оплотом для мусульман, независимым исламским государством, где законом выступали бы нормы шариата. Так, по крайней мере, заявлялось. Но в реальности мало что изменилось, в бандитской среде процветал дикий, средневековый ваххабизм, который не имел ничего общего не только с исламом, но и с мирной, созидательной жизнью.

Потому основными жертвами боевиков по-прежнему становились местные жители-мусульмане. Боевики не брезговали похищениями людей, грабежами, разбойными нападениями и просто рэкетом. Это был самый простой и действенный способ финансовой подпитки для террористов. По этим же причинам и самый распространенный.

Действовавшие разрозненно в различных республиках Северного Кавказа банды стали постепенно присягать амиру Доку Умарову. Консолидация сил способствовала внешнему облику новой структуры. Теперь условная банда, промышлявшая разбоем в лесах Дагестана, была не просто группой бандитов, а стала «джамаатом» в «вилаяте» (регионе) Дагестан. Руководил которым, конечно же, тоже свой руководитель — амир.

Чем-то эта система стала похожа на сетевой маркетинг. Хочешь денег и власти — привлекай больше новых боевиков, создавай свое бандформирование, увеличивай его численность и называй себя амиром вилаята. Это, конечно, очень упрощенный пример, но наглядный.

Тем более что действительно находилось немало людей, в первую очередь среди молодежи, которые повелись на обертку нового движения и не рефлексировали по поводу его радикальных методов. Пожалуй, самым известным среди них стал уроженец Улан-Удэ Александр Тихомиров. Впоследствии он станет известен как главный идеолог новой террористической группировки Саид Бурятский.

Несмотря на то, что различные симпатизировавшие террористам и заблокированные ныне ресурсы в Сети назвали его исламским проповедником, этот «проповедник» отвечал за подготовку боевиков-смертников. При его непосредственном руководстве были осуществлены взрывы на Театральной площади в Грозном в июле 2009 года, когда погибли шесть человек; в РОВД Назрани в августе того же года жертвами теракта стали 20 милиционеров. Также Саид Бурятский взял на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс». Тогда погибли 28 человек, ранения получили более 130.

Не забыли боевики и про создание «благоприятного» образа своей группировки за пределами России.

У «Имарата Кавказ» имелось официальное представительство за рубежом (векалат), которое возглавлял Шамсуддин Батукаев. Впрочем, просуществовала эта структура недолго, уже в августе 2010 года Доку Умаров распустил векалат. Сам же Батукаев впоследствии бежал в Турцию, где скрывается и по сей день.

Кровавый путь «имаратчиков»

Парадокс: государство Умаровым провозглашено, а вот ни одного города или даже села в этом государстве нет. После объявления «Имарата» боевики не контролировали ни один населенный пункт на заявленной ими территории. И даже если бы хотели, сил у них на это не хватало. В 2009 году, по оценкам руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, общая численность бандподполья на Северном Кавказе составляла около 1500 человек.

Да, были еще несколько тысяч человек, которых можно отнести к так называемой группе сочувствующих, не участвующих в боевых действиях, но оказывающих помощь террористам. Однако учитывая даже их, а также разрозненность всех этих групп, «государства» не складывалось. А вот террор — более чем.

Отсутствие тяжелого вооружения и стабильной сырьевой базы предопределило тактику боевиков. В отношении местных жителей шли разбой, грабеж, похищения и убийства. Притом главными жертвами становились бизнесмены, представители духовенства и служащие муниципалитетов.

Свою позицию по отношению к террору мирного населения сам же Доку Умаров обосновал удивительно просто:

«Если нам запрещено убивать этих граждан [россиян], так называемых мирных жителей, которые обеспечивают армию и ФСБ своими налогами и своим молчанием, которые поддерживают эту армию своим одобрительным молчанием, если таких людей считать мирными жителями, то я не знаю, по каким критериям это оценивается».

А вот от прямого столкновения с силовиками боевики отказались совсем в пользу организации вооруженных засад и терактов. В последнем случае нередко упор делался на смертников. Они же использовались и для совершения крупных террористических актов в других регионах России.

В целях подготовки боевиков для самоподрыва Доку Умаров распорядился восстановить «Риядус-Салихин»*. Это диверсионно-террористическая группа, созданная еще Шамилем Басаевым. За большинством терактов с участием смертников с начала нулевых по 2005 год стояли «воспитанники» именно этого «джамаата». Но после ликвидации Басаева в 2006-м активность смертников снизилась, пока за их подготовку не взялся Саид Бурятский и другие соратники Доку Умарова, например полевой командир Муслим Гакаев.

Примечательно также и то, что в качестве смертников использовались женщины. Притом лучше всего на эту роль подходили вдовы ликвидированных боевиков. А в некоторых случаях такие вдовы были уже не раз «женаты» на террористах.

В августе 2009 года смертник на заминированной «Газели» протаранил ворота на территории РОВД в Назрани и привел в действие взрывное устройство. Погибли 25 человек, около 260 получили ранения.

В марте 2010 года две террористки-смертницы подорвали себя на станции московского метро «Лубянка» и «Парк Культуры». Жертвами стали 41 человек, были ранены 88.

Январь 2011 года, теракт в аэропорту Домодедово. Тогда из-за подрыва смертника погибли 37 человек, 170 получили ранения.

Это далеко не все, точнее, лишь крупица от многих нападений боевиков «Имарата». Например, были еще подрыв «Невского экспресса» в 2009-м, убийство министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова, два взрыва на центральном рынке во Владикавказе в 2008 и 2010 гг. и многочисленные убийства полицейских.

Впрочем, не надо думать, что силовые органы России все это время были мальчиками для битья. Шли поиски террористов, их задержания и ликвидация. Например, уже в марте 2010 года был уничтожен Саид Бурятский.

В августе ликвидирован организатор двойного теракта в московском метро и глава Верховного шариатского суда «Имарата» амир вилаята «Дагестан» Магомедали Вагабов. В том же 2010 году был задержан, а позднее приговорен к пожизненному лишению свободы глава ингушского джамаата и организатор теракта во Владикавказе Иса Хашагульгов. А один из самых сильных ударов по «имаратчикам» был нанесен в ходе расследования теракта в Домодедово.

Сотрудникам ФСБ удалось выйти на след двух братьев — Ислама и Илеса Яндиевых. Они сопровождали смертника в Москву. Террористов смогли взять живьем, на допросе они рассказали о базе боевиков в Сунженском лесу в Ингушетии. Там располагалась группировка Аслана Бютукаева, он же амир Хамзат, близкий соратник Доку Умарова. Была большая вероятность, что и сам глава «Имарата» прячется на этой базе, которая к тому же использовалась как лагерь для подготовки новых смертников.

Операция по уничтожению базы террористов и еще нескольких их соратников в регионе началась 28 марта 2011 года. Ударом военной авиации ВВС России удалось уничтожить большую часть группы на базе террористов, зачищать местность отправился спецназ ФСБ. Выжившие боевики оказали ожесточенное сопротивление, обеспечивая отход своего амира. Все недобитые террористы были ликвидированы. Однако смертельные ранения получили сотрудники ФСБ подполковник Сергей Анников и лейтенант Александр Нестеренко.

В результате той спецоперации были уничтожены 17 боевиков. Среди них не только непосредственные организаторы теракта в Москве, но и высокопоставленные члены бандподполья — например, Супьян Абдуллаев, первый заместитель Доку Умарова. Сам же амир «Имарата» покинул базу за несколько часов до операции.

Уйти тогда из окружения удалось и Аслану Бютукаеву. Впрочем, он залег на дно после разгрома в Сунженском лесу, потому многие были уверены в его кончине. О себе он заявит лишь в 2013 году, и будет на то веская причина.

Война за наследство

С каждым годом существования «Имарата Кавказ» это псевдогосударство не только не приближалось к заявленной цели о независимости, но и несло потери. Единственный ресурс боевиков, который практически не убавился, — доверчивые молодые люди, которые слепо верили своему амиру и шли на смерть, чтобы их место вскоре заняли новые юные боевики.

Притом сам амир Доку Умаров менять что-либо в своей стратегии не планировал. А вот в тактике начал проявлять несвойственные чудеса гибкости. Например, в 2012 году он призвал своих соратников не нападать более на мирных россиян. Однако пройдет совсем немного времени, и он пригрозит устроить серию терактов в России, угрожая сорвать зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.

Впрочем, уже в 2013 году Доку Умаров пропадает из медиапространства, что порождает слухи о его смерти. Так и есть. 7 сентября первый амир «Имарата Кавказ» скончался в результате секретной спецоперации российских спецслужб. Умаров был отравлен сильнодействующим ядом.

Новым главой виртуального государства террористов был избран шариатский судья «Имарата» Алиасхаб Кебеков. Хотя сам он предлагал избрать амиром полевого командира Асламбека Вадалова.

Вскоре новый лидер боевиков признал, что «Имарат Кавказ» подчиняется «Аль-Каиде»1*.

Также он призвал всех своих соратников отказаться от нападений на мирное население. Что, во-первых, означало бы сокращение доходов террористов. Во-вторых, прямо противоречило проводимой политике террора первого амира — Доку Умарова. Также новый лидер «Имарата» не разделял тактику применения смертников.

В террористическом псевдогосударстве начались серьезные разногласия. Впрочем, не столько заявления Кебекова стали им причиной, а появление ИГИЛ.

«Вилаят» vs. «Имарат»

Летом 2014 года Абу Бакр аль-Багдади объявляет о создании «всемирного Халифата» с шариатской формой правления, более известного ныне как «Исламское государство Ирака и Леванта»*, или ИГИЛ. По мере успехов нового террористического государства в Ираке и Сирии значительная часть боевиков на Северном Кавказе начинает все больше симпатизировать ИГИЛ в противовес «Имарату Кавказ».

Одним из первых на верность аль-Багдади присягает амир вилаята «Дагестан» Рустам Асельдеров. Что закономерно вызывает бешенство у Кебекова. Он призывает своих сторонников не следовать примеру Асельдерова, но процесс был уже запущен.

Объявившийся в 2013 году живым Аслан Бютукаев, конечно, присягнул на верность новому амиру «Имарата Кавказ». Однако проявил инициативу и самостоятельность, организовав атаку террористов-смертников на Грозный в конце 2014 года. Главной целью нападения стала попытка заявить о себе как об одном из лидеров боевиков на Северном Кавказе, а заодно привлечь финансирование.

На его счастье всего через несколько месяцев и силовики выходят на след Алиасхаба Кебекова. Дом с амиром террористического «государства» блокируют в пригороде Буйнакска. В ответ на предложение сдаться Кебеков открыл стрельбу по силовикам и был ликвидирован.

После гибели второго амира группировки террористы начали массово переходить на сторону ИГИЛ и присягать на верность Аль-Багдади. Притом большинство из них старалось выехать на территории «Халифата».

Не обремененный больше клятвой Кебекову Аслан Бютукаев также объявил, что теперь будет воевать на стороне ИГИЛ.

Чувствуя поддержку в регионе, ближневосточные боевики объявляют Северный Кавказ частью своей территории — вилаятом Кавказ. А Бютукаева — его амиром. Это окончательно добивает и без того снизившуюся до нуля поддержку «Имарата Кавказ».

Кроме того, избранный третьим по счету амиром Магомед Сулейманов пробыл лидером «Имарата» всего лишь 1,5 месяца. Его также ликвидировали сотрудники российских спецслужб. Попытавшийся взять власть Магомед Абдулаев был и вовсе уничтожен через семь дней после ликвидации Сулейманова.

Таким нехитрым образом ИГИЛ нанес серьезный удар по всему террористическому подполью на Северном Кавказе, окончательно развалив «государство», которое хотело отделиться от России, а главное, выманив с территории нашей страны несколько тысяч участников бандитского подполья в Сирию и Ирак, где большинство из них осталось навсегда.

Однако, как показывает история, не надо недооценивать идею, даже если это идея терроризма. Внушаемые молодые люди всегда готовы следовать за кукловодами вне зависимости от того, чем их манят — сказками о «халифате», «имарате» или «вилаяте».

*Организации «Имарат Кавказ», «Аль-Каида», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, «Исламское государство Ирака и Леванта»), «Движение Талибан»1 признаны Верховным судом Российской Федерации террористическими, экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России.

1 Организация запрещена на территории РФ.