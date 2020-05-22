Путин поручил выделить миллиард рублей на закупку средств защиты для волонтеров

Москва, 22 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить Минпромторгу 1 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицинских изделий и антисептиков для волонтеров. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения <…> выделить в 2020 году из резервного фонда президента Российской Федерации 1 057 000 тыс. рублей Минпромторгу России на финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты <…> организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности», — следует из распоряжения.

Правительство обязано в течение недели определить порядок финансирования, а Минпромторг — проследить за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств.

Волонтеры помогают тысячам российских пенсионеров, которые в силу возраста находятся в группе повышенного риска по заболеваемости COVID-19 и вынуждены строго соблюдать режим самоизоляции.

Добровольцы поддерживают пожилых людей не только доставкой продуктов и лекарств на дом, но и оказанием пенсионерам психологическую помощь по телефону.

Ранее Путин назвал гражданским героизмом помощь, которую волонтеры оказывают в условиях пандемии, и выразил признательность всем добровольцам, сотрудникам НКО, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам и многим другим, кто в непростой ситуации «проявил душевную щедрость».