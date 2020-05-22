ФАН поздравляет журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с днем рождения

Антигерой расследований Федерального агентства новостей журналист «Новой газеты» Денис Коротков 22 мая отмечает день рождения. Вообще Коротков тщательно скрывает свою биографию, вероятно, подчищая сведения о себе в Интернете. Насколько известно ФАН, делает он это небезосновательно. Слишком много в прошлом Короткова белых, а точнее грязных пятен, о которых он предпочитает молчать.

Ну что ж, в качестве подарка Денису Короткову ко дню рождения попробуем хотя бы отчасти заполнить эти лакуны.

От крышевания наркоторговли к продажной журналистике

Денис Коротков пришел в журналистику в 2011 году. До «Новой газеты» он работал в петербургском издании «Фонтанка», занимался в основном криминалом. Был скрытен, но в журналистской среде знали, что он выходец из правоохранительных органов. Как выяснил ФАН, возможно, поменять профессию Короткова заставила череда скандалов, больше похожих на недорасследованные преступления, в которых подозревали новоиспеченного журналиста.

Подробности о том, с каким неприятным багажом Коротков пришел из милиции в журналистику, читайте в расследовании ФАН. Были там и крышевание наркоторговли, и пытки задержанных, и дружба с борсеточниками из Грузии. Именно тогда, по словам свидетелей милицейского прошлого Короткова, он стал водить дружбу с исламскими радикалами с Северного Кавказа, которые наведывались в Петербург. Вскоре это ему пригодилось.

Есть информация, что милицейское подразделение, в котором служил Денис Коротков, выезжало в командировки в Чечню, чтобы помочь в наведении там конституционного порядка. Однако вряд ли Коротков помогал в решении задач, которые ставило перед правоохранителями руководство.

Именно в Чечне Коротков начал водить дружбу с боевиками (потом ему эти связи пригодились). По имеющимся данным, приторговывал боеприпасами и оружием. Естественно, оружие попадало в руки террористов, убивавших из него российских военных. Есть данные, что Коротков не только торговал оружием, которое убивало наших солдат, но и мог быть причастным к убийству своего сослуживца. Об этом журналистам ФАН рассказал экс-сотрудник ФСБ, курировавший в то время отряд, в котором служил Коротков.

Фейки о ЧВК «Вагнер»

На этом связи Короткова с террористами не исчерпываются. Работая в «Фонтанке», с городского криминалитета он неожиданно переключился на псевдо-расследования, касавшиеся действий россиян в Сирийской Арабской Республике. Именно тогда Коротков стал «выпекать» фейки о ЧВК «Вагнер» и работать в интересах запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

Вскоре от «расследований» Короткова, видимо, устала даже «Фонтанка», но журналист недолго искал себе новую гавань. Связи с террористами и антироссийская направленность публикаций Короткова оказались востребованы в насквозь коррумпированной «Новой газете» (см. расследование ФАН о главреде издания Дмитрии Муратове).

Вскоре Федеральному агентству новостей стало известно, что деятельность Короткова щедро оплачивалась беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Многие замечали, что деньги у Короткова «неожиданно» появлялись после поездок на заграничные антироссийские форумы, организованные Ходорковским. Так было во время работы Короткова в «Фонтанке», так было и когда он перешел в «Новую газету».

Впрочем, сотрудничество с террористами для «Новой газеты» — норма, о чем неоднократно сообщал ФАН. Так что Коротков выбрал издание по себе. Деятельность этого пособника террористов уже привлекла внимание Следственного комитета РФ, который после соответствующего обращения ФАН провел в отношении Короткова проверку.

Тем временем «Новая газета» и сам Денис Коротков подали в суд исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. Дело они просят возбудить в отношении Федерального агентства новостей. Хотя правильнее было бы им самим задуматься о собственной репутации, которую они не берегут уже столько лет.

Ну что ж, нам есть, что предъявить в качестве доказательств преступной деятельности Дениса Короткова. Что касается издания, которое его пригрело, судя по всему, дни «Новой газеты» в российском информационном поле сочтены. Слишком много лжи, провокационных антироссийских материалов, фейков, в том числе о ситуации с коронавирусом в России, публикует это издание. А это прямо подпадает не только под административную, но и под уголовную ответственность.

1 Организация запрещена на территории РФ.