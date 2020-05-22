Рябков рассказал о влиянии санкций на отношения России и США

Москва, 22 мая. Санкции серьезно осложняют отношения России и США, но Москва никогда не будет просить Вашингтон ослабить их, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им. Горчакова.

Дипломат напомнил, что американское санкционное давление на Россию продолжается, но Москва «никогда не просила, не просит и не будет просить» Вашингтон ослабить давление.

«Несомненно, в политическом плане крайне негативный фон, который не может не вызывать озабоченность, поскольку мы не видим готовности со стороны США хотя бы минимально считаться с нормальностью, с теми обстоятельствами, которые для нас очевидны», — сказал представитель дипломатического ведомства.

Рябков считает санкционную политику США нелегитимной и противозаконной. Он отметил, что в американской политике отражаются искаженные представления, «глубоко укоренившиеся в этой стране, относительно того, что происходит в окружающем мире».

Ранее Рябков заявил, что США продолжат санкционную политику даже в условиях пандемии коронавируса. По его мнению, американские власти продолжат попытки прессинговать и добиваться того, что «американцы называют изменением поведения».