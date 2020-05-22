«Блудница Вашингтонская»: Роман Носиков о том, как США смогли с Украиной, но не с Россией

Опытный грешник не может не уважать добродетель — иначе у него просто не было бы времени стать опытным.

К чему это я?

К обнародованным на территории, что когда-то была Украиной, секретным пленкам с переговорами экс-президента геополитического недоразумения Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Политики на Украине удивительно часто становятся объектами таких вот обнародований. Уже пускали по кругу и Кучму, и Манафорта, и Нуланд — всех не упомнишь.

Вот и сейчас депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал переговоры между Порошенко и Байденом от 2016 года, из которых следует, что генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего бизнес сына Байдена Хантера на Украине, они уже уволили, и теперь ничто не стоит между исполнительным Петро и новым кредитом в миллиард долларов США.

А чтобы щепетильный визави не сомневался, Петро добавил: хотя МВФ ставил условие повысить тарифы для населения всего на 75%, Украина дернула их на все сто. Чтоб уж наверняка.

И вот Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины расследовать деятельность бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты США Джозефа Робинетта Байдена, 1942 г. р.

Как же так получилось, что минуту назад ты был вице-президентом сверхдержавы, и вдруг бац! — тебя ведут в районный суд из-за некоего Деркача? Это же какой-то позор.

На этом этапе мы и вернемся к нашему грешнику.

Что такое, по сути своей, политический позор? Это неудачное предательство.

Предательство — рутинная часть жизни у большинства политиков в мире. Оно столь же обыденно, как адюльтер для высшего света прошлых веков. Но как адюльтер приносил наряду с удовольствием скандалы и сифилис, так и измена способна или наполнить карманы и приблизить к власти — или закончиться плахой.

Поэтому политик должен быть разборчив в связях, как Казанова. Он точно должен знать, с кем и кого можно предавать, а с кем и кого нельзя. Так же точно, как опытный развратник знает, в какую постель стоит лезть, а в какую — ни в коем случае.

В этом отношении Украина как политический субъект — ну никак не «фаворитка знатного вельможи», связь с которой могла бы возвысить к власти.

Украина — стремная, с провалившимся носом, вечно обдолбанная баба, что вешается на шею первому встречному. А украинская «элита»: петры алексеевичи, игори валерьевичи, владимиры александровичи — это сменяющие друг друга (иногда с наложением) мужья и по совместительству — сутенеры чудовищного существа.

С Украиной ясно. Но рядом с ней простирается одна огромная страна — Россия. У нее как с этим? Разве не чудили и у нас неугомонные американские старички в вечном поиске лишнего миллиарда?

К российским элитам имеется множество небеспочвенных вопросов. К их компетентности, чистоплотности… Я уж не говорю об аскетичности, эстетичности и многом другом.

Но нет вопросов относительно их амбиций — то есть того, кем они хотят быть. И нет вопросов относительно происхождения их как элиты — то есть источника их власти.

Они брали власть сами, собственными руками в 1999-м. И отстаивали ее с опорой на силовиков в 2004-м, на армию в 2008-м, на широкие народные массы в 2011-м и на всю историческую Россию в 2014-м.

Российские элиты не терпят ограничения своей власти. Они никогда не смирятся со вмешательством извне. Они полны решимости отстаивать свою субъектность в любом противостоянии и готовы привлекать для этого граждан. Вот почему США смогли с Украиной, а с Россией — нет.

Ситуация с украинскими «элитами» — прямо противоположная. Их сценарий поведения полностью, до волос на руках копирует древний сюжет о «злом опекуне». Его можно встретить в сказках типа «Синей Бороды» или у Конан Дойля в «Торговом доме Гердлстон».

Я кратко расскажу.

Богатая наследница попадает в руки злодея-отчима, опекуна или мужа, который желает присвоить себе ее наследство. У того есть две основные стратегии, как это сделать: или просто убить наследницу, или сделать из нее свою вольную или невольную пособницу — свести с ума, подсадить на наркотики, вовлечь в порок.

Украинская элита, придя к власти в 1991 году не по праву, а по воле случая и прихоти других, настоящих элит, полностью вписана во второй сценарий. Вот уже три десятка лет она вкалывает Украине все новые порции наркоты: национального чванства, самолюбования и шовинизма — и непрерывно разжигает потребительскую похоть.

Что же касается вмешательства в свои внутренние дела, то тут дело поставлено на поток. Украинские «элитарии» охотно подкладывают обдолбанную потребительством и шовинизмом падчерицу под любого клиента: хоть под Германию, хоть под США. Даже Румыния сойдет, если заплатит. Порошенко в этом ряду гетманов-сутенеров — никакое не исключение, что и доказывает обнародованная запись переговоров.

Впрочем, даже тот факт, что телефонная запись сейчас всплыла и даже послужила поводом обратиться в суд, не прекращает позора Украины, а продолжает его, поскольку сделано это в угоду нынешней администрации Белого дома…

Я далек от мысли, что этот слив упечет Байдена в тюрьму. И все же полагаю, что судьба и Байдена, и Хиллари Клинтон, и даже Дональда Трампа во многом зависит от того, как глубоко они завязли в Украине.

«Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: «два будут одна плоть» (1-е Кор. 6:16).

Перед нами — Блудница Вашингтонская. И как с ней надо поступать, известно.

Осталось разобраться с одним лишь вопросом: а можно ли было с Украиной вообще не связываться? Можно ли было как-то этого избежать?

Тут все совсем просто.

Кадровую политику любого государства определяют поставленные перед ним цели. Именно под цели ты подбираешь кадры и средства. Целью США было разрушить Россию. И конечно, такая цель не могла обойтись без развращенной Украины.

Чтобы не лезть на Украину, Америке сперва следовало бы оставить Россию в покое. Смириться с нашим существованием и с тем, что Украина принадлежит Русскому миру.

Могло ли такое быть, как вам кажется?